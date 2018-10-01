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Докторантура открылась при Казахской национальной академии хореографии
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахская национальная академия хореографии получила государственную лицензию, разрешающую образовательную деятельность по направлению «Послевузовское образование. Докторантура», передает корреспондент МИА «Казинформ».
Казахская национальная академия хореографии стала первым и единственным в Казахстане хореографическим учебным заведением полного цикла обучения.
«Всего за два года работы учащиеся академии успешно выступили на лучших сценах столицы. Только за 2017-2018 учебный год они приняли участие в 27 спектаклях и 30 концертах, стали лауреатами четырех престижных международных конкурсов, таких как «Арабеск», «Дети в ритме мира», Международный хореографический конкурс им. Г. Алмасзаде», - поделилась ректор Алтынай Асылмуратова на отчетной встрече с населением по итогам деятельности вуза за 2017-2018 учебный год.
Напомним, в рамках 20-летия столицы Республики Казахстан - города Астаны, Академия успешно провела Гала-концерт на сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, а также Первый Международный балетный фестиваль «Temps lie».
Автор: Гульмира Сарбасова
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