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    Доклад о цифровом тенге в качестве пилотного проекта опубликовал Нацбанк РК для публичного обсуждения

    5 Мая 2021, 13:59

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для принятия решения о выпуске Цифрового тенге Национальный банк Казахстана планирует провести всестороннее исследование преимуществ и рисков с определением задач, решаемых цифровой валютой, способа ее эмиссии и распространения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Нацбанка РК.

    Национальная цифровая валюта – это перспективная форма денежных средств, являющихся обязательством Национального Банка Республики Казахстан и представленных в цифровой форме. Цифровой тенге будет являться законным средством платежа, мерой стоимости и средством сбережения. Для реализации платформы предполагается двухуровневая архитектура, в которой участники финансового рынка будут оказывать платежные сервисы, а Национальный Банк обеспечит инфраструктуру.

    Для принятия решения о выпуске Цифрового тенге необходимо провести всестороннее исследование преимуществ и рисков с определением задач, решаемых цифровой валютой, способа ее эмиссии и распространения, используемой технологии, влияния на денежно-кредитную политику, финансовую стабильность и платежную экосистему.

    Национальный Банк Республики Казахстан планирует проводить эту работу совместно с участниками финансового рынка, экспертным сообществом и международными партнерами.

    В мае 2021 года опубликован исследовательский доклад Национального Банка Республики Казахстан для публичных обсуждений.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Нацбанк Казахстана Экономика Цифровой Казахстан
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