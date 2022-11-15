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      Экономика

    Доходы ниже прожиточного минимума имеют 6% населения СКО

    15 Ноября 2022, 22:48

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Первый вице-министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев во время визита в Северо-Казахстанскую область сообщил, что в регионе около 1,9 тыс. семей имеют доходы ниже прожиточного минимума, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Арман Шаккалиев пояснил, что принято решение поэтапно отказаться от прямого ценового регулирования в пользу рыночной модели.

    «Это предполагает, что государство напрямую на вопросы ценообразования товаров, в том числе социально значимых, вмешиваться не будет. Вместо этого выбрана рыночная модель. Что касается уязвимых слоев населения, то будет адресная социальная помощь. Проведена работа по определению количества граждан, которые в ней нуждаются. На 1 октября, помощь назначена 130 тыс. семей, или около 700 тыс. наших граждан. В Северо-Казахстанской области доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составляет 6,2%, или около 8,6 тыс. человек», - сказал Арман Шаккалиев.

    Он отметил, что многие казахстанцы не знают, какие документы нужно собрать и как подать их на получение помощи. Для автоматизации этих процессов разработали цифровую карту семьи.


    Фото из открытых источников

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Социальная поддержка Экономика Другие государственные органы Общество
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