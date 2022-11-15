Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Доходы ниже прожиточного минимума имеют 6% населения СКО

15 Ноября 2022, 22:48
Доходы ниже прожиточного минимума имеют 6% населения СКО
15 Ноября 2022, 22:48

Доходы ниже прожиточного минимума имеют 6% населения СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Первый вице-министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев во время визита в Северо-Казахстанскую область сообщил, что в регионе около 1,9 тыс. семей имеют доходы ниже прожиточного минимума, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Арман Шаккалиев пояснил, что принято решение поэтапно отказаться от прямого ценового регулирования в пользу рыночной модели.

«Это предполагает, что государство напрямую на вопросы ценообразования товаров, в том числе социально значимых, вмешиваться не будет. Вместо этого выбрана рыночная модель. Что касается уязвимых слоев населения, то будет адресная социальная помощь. Проведена работа по определению количества граждан, которые в ней нуждаются. На 1 октября, помощь назначена 130 тыс. семей, или около 700 тыс. наших граждан. В Северо-Казахстанской области доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составляет 6,2%, или около 8,6 тыс. человек», - сказал Арман Шаккалиев.

Он отметил, что многие казахстанцы не знают, какие документы нужно собрать и как подать их на получение помощи. Для автоматизации этих процессов разработали цифровую карту семьи.


Фото из открытых источников

Новости по теме
Треть населения не заготовила уголь – акимат СКО
Почти в два раза возросло финансирование на ремонт дорог в СКО
Количество жалоб от потребителей возросло в СКО
Читайте также
На экспорт отправлена первая партия произведенного в Атырау полипропилена
Число нуждающихся в АСП семей сокращается в Актюбинской области
Алихан Смаилов провел заседание Комиссии по демонополизации экономики
Новый казахский драмтеатр открыли в СКО
Перспективы экспорта сырьевых материалов из Казахстана в Европу обсудили в Брюсселе
Ферросплавный завод планируют построить инвесторы в Жамбылской области
Ярмарки по реализации социально значимых продовольственных товаров пройдут в Атырау
Треть населения не заготовила уголь – акимат СКО
Новости партнеров
Популярное
1 Определилась победительница конкурса «Мисс Казахстан 2022»
2 Судебный процесс над Каримом Масимовым начался в Астане
3 Каждая шестая беременность в Казахстане заканчивается абортом
4 Казахстанские семьи хотят меньше детей - эксперт
5 Перевозивший 20 детей-спортсменов автобус сломался на трассе Астана-Павлодар

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору