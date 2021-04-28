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    Доходы населения выросли в девять раз – Нурсултан Назарбаев

    28 Апреля 2021, 16:09

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Численность населения в Казахстане выросла на 2,5 млн человек, а доходы населения выросли в девять раз. Об этом на XXIX сессии Ассамблеи народа Казахстана сообщил Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В 1993 году, когда развалилась наша общая крыша – Советский союз – люди не знали, что делать, как себя вести. Приехавшие сюда с многих окраин, с многих республик, кто-то хотел остаться, кто-то хотел выехать. Мы не препятствовали, дали такую свободу. В связи с этим, с Казахстана выехало около 3 млн человек и население тогда сократилось до 14 млн. Сегодня мы приблизились к отметке 19 млн человек. Я ставил задачу, чтобы к 2025 году тут было 20 млн, я думаю, мы превысим эту цифру. А продолжительность жизни увеличилась с 60-67 до 73,5 лет. Если подумать, по всему Казахстану это огромное достижение», - подчеркнул Нурсултан Назарбаев на XXIX сессии Ассамблеи народа Казахстана.

    Елбасы также рассказал о росте доходов населения за годы Независимости.

    «Доходы населения выросли в 9 раз. Конечно, есть люди, которым до сих пор не хватает чего-то, не устроились в жизни, зарплата… Но в 9 раз доходы выросли – это факт. Мы – старшее поколение – понимаем, что это такое. И стараемся, чтобы у тех, кто сегодня испытывает проблемы, поднялись доходы», - заключил Нурсултан Назарбаев.

    Напомним, сегодня в Нур-Султане стартовала XXIX сессия Ассамблеи народа Казахстана.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Демография АНК Общество Первый Президент - Елбасы
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