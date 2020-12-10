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    Доходы местных бюджетов РК составили свыше 2 трлн тенге

    10 Декабря 2020, 10:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Доходы местных бюджетов исполнены на 111,3 % и составили 2 трлн 811 млрд тенге. Об этом на заседании Правительства сообщил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Доходы местных бюджетов исполнены на 111,3 % и составили 2 трлн 811 млрд тенге. В целом план перевыполнен на 285 млрд тенге, из них по налогам - на 269 млрд тенге. Во всех регионах план по доходам перевыполнен», - сказал Ерулан Жамаубаев.

    Расходы государственного бюджета, по его словам, исполнены на 97,8 %, республиканского бюджета - на 98,9 %, местный бюджет - на 97,2 %. Расходы республиканского бюджета составили 12 трлн 503 млрд тенге. Не исполнено 137 млрд тенге, из них экономия – 15 млрд тенге, не освоено 122 млрд тенге.

    «Наиболее крупные суммы неосвоения сложились в следующих государственных органах: Министерство финансов РК, Министерство внутренних дел РК, Министерство здравоохранения РК, Министерство сельского хозяйства РК и Министерство по чрезвычайным ситуациям. Основные причины неосвоения – длительное проведение конкурсов по заключению договоров с длительным согласованием по оплате, непредоставление акта выполненных работ, судебные разбирательства», - добавил Ерулан Жамаубаев.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Астана Экономика Минфин РК
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