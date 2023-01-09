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    Доходы казахстанцев выросли на 17% за год

    9 Января 2023, 10:17

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Доходы населения в третьем квартале 2022 года достигли 245,5 тысячи тенге – на 16,5 % больше, чем годом ранее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Finprom.kz.

    В аналогичном периоде предыдущего года показатель составлял 210,7 тысяч тенге, плюс 11,5 % за год.

    В региональном разрезе наибольшие доходы были зарегистрированы у населения столицы: 339 тысяч тенге в среднем на душу населения – на 15,7 % больше, чем годом ранее.

    На второй строчке оказалась Карагандинская область: 332,3 тысячи тенге, плюс 21,4 %. Замыкает тройку лидеров Восточно-Казахстанская область: 312,7 тысячи тенге, годовой рост – на 31,8 %.

    Наименьшие доходы наблюдались у жителей Туркестанской области: всего 156,4 тысячи тенге на душу населения – на 15,6 % больше, чем годом ранее, однако более чем на треть меньше, чем в среднем по РК.

    Большую часть доходов (76,3 %) казахстанцы получили от трудовой деятельности: 180,4 тысячи тенге – на 21,9 % больше, чем годом ранее. Из них 157,2 тысячи тенге составил доход от работы по найму, 23,2 тысячи тенге – доход от самостоятельной занятости и предпринимательской деятельности.

    Социальные трансферты увеличились всего на 3,3 % за год, до 55,1 тысячи тенге. Из них 44,8 тысячи тенге составили пенсии, 9,1 тысячи тенге — пособия, 1 тысячу тенге – стипендии, 239 тенге – АСП и жилищная помощь.

    Материальная помощь от родственников и знакомых, а также алименты выросли на 6,2 %, до 5,5 тысячи тенге.
    Экономика Общество Экспертиза
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