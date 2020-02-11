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    Доходы госбюджета исполнены на 104,8% - Алихан Смаилов

    11 Февраля 2020, 11:41

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Доходы государственного бюджета в этом году исполнены на 104,8%. Об этом на заседании Правительства сообщил первый заместитель Премьер-Министра – министр финансов РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Итоги первого месяца финансового года характеризуются следующими показателями. Доходы государственного бюджета исполнены на 104,8% к плану отчетного периода, в том числе доходы республиканского бюджета - 86,8%, местных бюджетов – на 153%», - сказал Алихан Смаилов.

    Министр добавил, что в республиканский бюджет поступило доходов на сумму 331 млрдтенге.

    Неисполнение плана составляет 50 млрд тенге, в том числе по налогам - 52 млрд тенге.

    «Неисполнение сложилось в основном за счет НДС в сумме 79 млрд тенге», - пояснил Алихан Смаилов.

    Глава Минфина добавил, что основные причины неисполнения - это сумма возвращённого дебетового НДС в январе этого года. Она превысила в 19 раз аналогичный период прошлого года. Сумма возврата составила 22,8 млрд тенге против 1,2 млрд тенге в 2019 году. Сокращение объема импорта в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а также разовые поступления в 2019 году от ряда налогоплательщиков план по корпоративному подоходному налогу перевыполнен на 10 млрд тенге.

    «Однако по сравнению с январем прошлого года объем поступлений по нему снизился на 17 млрд тенге. На уменьшение поступлений повлияло снижение цен в металлургическом производстве: чугун, сталь, ферросплавы на 3,8%, основные благородные и цветные металлы в среднем на 5,6%», - добавил Алихан Смаилов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Экономика Минфин РК
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