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    Доходы электростанций не покрывают расходы – Минэнерго

    20 Декабря 2022, 10:26

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Болат Акчулаков поднял вопросы недофинансирования электростанций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для минимизации рисков при прохождении следующего отопительного сезона для ТЭЦ, находящихся в красной зоне, был определен объем проведения капитального ремонта основного оборудования, реконструкции, модернизации 98 котлов, 54 турбин. По проведенным предварительным расчетам в рамках бенчмаркинга для выполнения перечисленных работ необходимо финансирование в объеме 182 млрд тенге, срок реализации – 2023 год», - сказал Болат Акчулаков на заседании Правительства.

    По его словам, денежные же средства, предусмотренные для ремонта энергопроизводящих организаций с учетом утвержденных тарифов на электрическую и тепловую энергию, составляет 93 млрд тенге.

    «На текущий момент доходы электростанций от реализации электрической и тепловой энергии в рамках утвержденных тарифов не покрывают расходы для выполнения полноценного ремонта. Таким образом, сумма недофинансирования составляет 88 млрд тенге», - отметил министр.

    «Для реализации вышеуказанных работ по 12 ТЭЦ, которые находятся в коммунальной и квазигосударственной собственности, предлагается профинансировать из государственного бюджета, а по 22 частным ТЭЦ – за счет собственника», - добавил Б. Акчулаков.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Энергетика Минэнерго РК Отопительный сезон ТЭЦ
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