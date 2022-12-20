Доходы электростанций не покрывают расходы – Минэнерго

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Болат Акчулаков поднял вопросы недофинансирования электростанций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для минимизации рисков при прохождении следующего отопительного сезона для ТЭЦ, находящихся в красной зоне, был определен объем проведения капитального ремонта основного оборудования, реконструкции, модернизации 98 котлов, 54 турбин. По проведенным предварительным расчетам в рамках бенчмаркинга для выполнения перечисленных работ необходимо финансирование в объеме 182 млрд тенге, срок реализации – 2023 год», - сказал Болат Акчулаков на заседании Правительства.

По его словам, денежные же средства, предусмотренные для ремонта энергопроизводящих организаций с учетом утвержденных тарифов на электрическую и тепловую энергию, составляет 93 млрд тенге.

«На текущий момент доходы электростанций от реализации электрической и тепловой энергии в рамках утвержденных тарифов не покрывают расходы для выполнения полноценного ремонта. Таким образом, сумма недофинансирования составляет 88 млрд тенге», - отметил министр.

«Для реализации вышеуказанных работ по 12 ТЭЦ, которые находятся в коммунальной и квазигосударственной собственности, предлагается профинансировать из государственного бюджета, а по 22 частным ТЭЦ – за счет собственника», - добавил Б. Акчулаков.



