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    Доходы более чем на треть сформированы за счет средств Нацфонда - Счетный комитет

    8 Июня 2022, 13:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Счетного комитета Наталья Годунова заявила, что доходы более чем на 36% сформированы за счет средств Национального фонда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Бюджет стал планироваться таким образом, что в течение года по непонятным причинам не хватает средств на текущие расходы. Это нонсенс. Учитывая, что есть бюджет развития - 8% или 1,2 трлн тенге. Мы же не планируем капитальный ремонт квартиры, если нам не хватает денег на оплату коммунальных услуг. За исключением инициатив Главы государства, это просто некачественное планирование бюджета, администратора бюджетных программ и согласие с этим Министерства финансов. Из Национального фонда государство вынуждено выделять ресурсы на эти текущие расходы», - сказала в ходе пленарного заседания Мажилиса Наталья Годунова.

    «Утверждаем бюджет без глубокой проработки приоритезации расходов, а потом в течение года пятую часть корректируем и перераспределяем. Раздаем бюджетные средства по 50 млн на разработку ПСД по дорогам для увеличения количества проектов, не думая, будут ли они обеспечены финансированием в следующем году», - добавила она.

    По словам главы Счетного комитета, доходы более чем на 36% сформированы за счет средств Национального фонда.

    «Данный показатель остается высоким на протяжении последних трех лет, тогда как очевиден резерв пополнения государственной казны за счет налогового администрирования. К сожалению, в этом году госаудитом не подтверждены дополнительные поступления, заявленные Комитетом госдоходов, за счет улучшения налогового и таможенного администрирования. Мы смогли подтвердить в 1,8 раза меньше, чем было заявлено: 378 из 684 млрд тенге», - сказала Н. Годунова.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Мажилис Экономика Другие государственные органы Бюджет Финансы
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