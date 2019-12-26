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    Доходность по пенсионным активам ЕНПФ за 12 месяцев составила почти 3%

    26 Декабря 2019, 17:40

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Доходность по пенсионным активам Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) за 12 месяцев составила 2,73%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Размер начисленного инвестиционного дохода с начала 2019 года составил 653,3 млрд тенге. Доходность пенсионных активов, распределенная на счета вкладчиков (получателей) с начала 2019 года, составила 6,16%», - сообщили в Нацбанке.

    При этом по состоянию на 1 декабря доходность пенсионных активов за последние 12 месяцев (с декабря 2018 года по ноябрь 2019 года) для вкладчиков (получателей) ЕНПФ составила 8,13% при инфляции в размере 5,4%.

    Таким образом, за последние 12 месяцев реальная доходность по пенсионным активам ЕНПФ составила 2,73%.

    Фото: iStock

    Автор:

    Данияр Дауталиев

    Алматы Экономика ЕНПФ
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