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    • Доходная база местного самоуправления увеличится с 6 до 13 видов поступлений в 2024 году

    5 Августа 2022 20:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В офисе Гражданского Альянса Казахстана в столице состоялась дискуссионная площадка «Развитие местного самоуправления». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Нур-Султана.

    Спикеры озвучили свое видение местного самоуправления в стране, опыт и развитие других государств. Также обсудили концепцию к проекту Закона Республики Казахстан «О местном самоуправлении в Республике Казахстан».

    Сегодня в Казахстане есть более 2 тыс. местных сообществ. Концепция развития местного самоуправления до 2025 года призвана значительно изменить роль маслихатов. Доходная база местного самоуправления увеличится с нынешних 6 до 13 видов поступлений в 2024 году.

    «Местное самоуправление выступает как уровень публичной власти, оно еще является такой формой самоорганизации граждан, без которой невозможно формирование успешного гражданского сообщества. Благодаря местному самоуправлению представители местных сообществ могут сознательно участвовать в создании лучших условий жизни на своей территории. Кроме того, это влияет на повышение социальной активности и ответственности граждан», - сказал вице-министр информации и общественного развития Республики Казахстан Данияр Кадиров.

    По его словам, таким образом население может контролировать процессы принятия решений исполнительной властью и контролировать акиматы.
    #Нур-Султан #Общество
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