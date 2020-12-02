Доход выше среднего отмечается у 74 стран-пользователей единой системы тарифных преференций ЕАЭС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На заседании Евразийского межправительственного совета главы правительств стран ЕАЭС обсудят стратегические направления развития Евразийской интеграции до 2025 года, а также перечень изъятий и ограничений на внутреннем рынке Союза, подлежащего устранению в 2021-2022 годах. Об этом на онлайн брифинге заявила помощник Председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министр по экономике и финансовой политике Комиссии Тимур Жаксылыков представит разработанный его блоком план мероприятий, необходимых для обеспечения функционирования Единого рынка услуг в сфере строительства в Евразийском экономическом союзе. В рамках Союза еще в 2014 году был утвержден перечень секторов услуг Единого рынка. Этот перечень содержит в том числе и услуги в сфере инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, ремонта объектов капитального строительства. В соответствии с полномочиями Комиссии в ходе мониторинга исполнения права Союза было установлено, что государства-члены не обеспечивают функционирование Единого рынка услуг в сфере строительства», - отметила Ия Малкина.

В частности, юридические лица других государств-членов были ограничены в праве на поставку и получении услуг путем установления дополнительных требований в национальном законодательстве. По мнению Комиссии, подготовленный план мероприятий позволил бы решить эту проблему и обеспечить функционирование Единого рынка услуг в сфере строительства.

Главы правительств также на заседании обсудят пересмотр перечня стран пользователей единой системы тарифных преференций ЕАЭС.

«Вопрос был инициирован Арменией. Система создана для содействия экономическому развитию развивающихся и наименее развитых стран мира. По мере того, как та или иная страна меняет свое экономическое положение, она подлежит исключению либо дополнительному включению в указанный перечень. На данный момент из 103 развивающихся стран, включенных в перечень, 74 государства перешли в категорию стран с доходом выше среднего согласно классификации Всемирного банка. Ранее этот вопрос обсуждался на Совете Комиссии и стороны не пришли к общему мнению», - сказала на брифинге помощник Председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии.

Ключевыми же вопросами предстоящего заседания станут стратегические направления развития Евразийской интеграции до 2025 года, а также перечень изъятий и ограничений на внутреннем рынке Союза, подлежащего устранению в 2021-2022 годах. Кроме того, главы Правительств рассмотрят вопрос о представлении Высшему Евразийскому экономическому совету кандидатуры члена совета Комиссии от Кыргызской Республики. Правительством Кыргызстана предложена кандидатура первого вице премьер-министра Артема Новикова. По словам Ии Малкиной, также будет определена дата следующего заседания Межправительственного совета.



