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    Доход выше среднего отмечается у 74 стран-пользователей единой системы тарифных преференций ЕАЭС

    2 Декабря 2020, 15:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На заседании Евразийского межправительственного совета главы правительств стран ЕАЭС обсудят стратегические направления развития Евразийской интеграции до 2025 года, а также перечень изъятий и ограничений на внутреннем рынке Союза, подлежащего устранению в 2021-2022 годах. Об этом на онлайн брифинге заявила помощник Председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Министр по экономике и финансовой политике Комиссии Тимур Жаксылыков представит разработанный его блоком план мероприятий, необходимых для обеспечения функционирования Единого рынка услуг в сфере строительства в Евразийском экономическом союзе. В рамках Союза еще в 2014 году был утвержден перечень секторов услуг Единого рынка. Этот перечень содержит в том числе и услуги в сфере инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, ремонта объектов капитального строительства. В соответствии с полномочиями Комиссии в ходе мониторинга исполнения права Союза было установлено, что государства-члены не обеспечивают функционирование Единого рынка услуг в сфере строительства», - отметила Ия Малкина.

    В частности, юридические лица других государств-членов были ограничены в праве на поставку и получении услуг путем установления дополнительных требований в национальном законодательстве. По мнению Комиссии, подготовленный план мероприятий позволил бы решить эту проблему и обеспечить функционирование Единого рынка услуг в сфере строительства.

    Главы правительств также на заседании обсудят пересмотр перечня стран пользователей единой системы тарифных преференций ЕАЭС.

    «Вопрос был инициирован Арменией. Система создана для содействия экономическому развитию развивающихся и наименее развитых стран мира. По мере того, как та или иная страна меняет свое экономическое положение, она подлежит исключению либо дополнительному включению в указанный перечень. На данный момент из 103 развивающихся стран, включенных в перечень, 74 государства перешли в категорию стран с доходом выше среднего согласно классификации Всемирного банка. Ранее этот вопрос обсуждался на Совете Комиссии и стороны не пришли к общему мнению», - сказала на брифинге помощник Председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии.

    Ключевыми же вопросами предстоящего заседания станут стратегические направления развития Евразийской интеграции до 2025 года, а также перечень изъятий и ограничений на внутреннем рынке Союза, подлежащего устранению в 2021-2022 годах. Кроме того, главы Правительств рассмотрят вопрос о представлении Высшему Евразийскому экономическому совету кандидатуры члена совета Комиссии от Кыргызской Республики. Правительством Кыргызстана предложена кандидатура первого вице премьер-министра Артема Новикова. По словам Ии Малкиной, также будет определена дата следующего заседания Межправительственного совета.


    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Экономика ЕАЭС
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