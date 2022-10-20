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    Доход от туризма в Грузии в сентябре превысил 375 млн долларов

    20 Октября 2022, 21:08

    ТБИЛИСИ. НОВОСТИ-ГРУЗИЯ – КАЗИНФОРМ – Национальная администрация туризма Грузии обнародовала данные о доходах отрасли за сентябрь. Прибыль составила 375 615 194 долларов, что превышает аналогичный показатель допандемического, 2019 года, на 17,9% (+56 982 269 долларов), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Новости-Грузия.

    Уже в третий раз доходы, полученные от международных путешествий, превышают показатели отдельных месяцев 2019 года, когда доходы Грузии от туризма стали рекордными.

    По сравнению с сентябрем прошлого, 2021 года, доходы от путешествий увеличились на 213 752 443 доллара (+132,1 %).

    Благодаря увеличению туристического потока, в январе-сентябре 2022 года Грузия получила 2,5 миллиарда долларов дохода от международных путешествий (туризма).

    Это значит, что рекордный показатель доходов от туризма в 2019 году восстановлен на 97,5 %.

    По сравнению с январем-сентябрем 2021 года, доходы от путешествий выросли на +1 651 528 684 долларов (+190,8 %).

    Фото:newsgeorgia.ge

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Туризм Грузия Мировые новости
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