Доход от туризма в Грузии в сентябре превысил 375 млн долларов

ТБИЛИСИ. НОВОСТИ-ГРУЗИЯ – КАЗИНФОРМ – Национальная администрация туризма Грузии обнародовала данные о доходах отрасли за сентябрь. Прибыль составила 375 615 194 долларов, что превышает аналогичный показатель допандемического, 2019 года, на 17,9% (+56 982 269 долларов), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Новости-Грузия.

Уже в третий раз доходы, полученные от международных путешествий, превышают показатели отдельных месяцев 2019 года, когда доходы Грузии от туризма стали рекордными.

По сравнению с сентябрем прошлого, 2021 года, доходы от путешествий увеличились на 213 752 443 доллара (+132,1 %).

Благодаря увеличению туристического потока, в январе-сентябре 2022 года Грузия получила 2,5 миллиарда долларов дохода от международных путешествий (туризма).

Это значит, что рекордный показатель доходов от туризма в 2019 году восстановлен на 97,5 %.

По сравнению с январем-сентябрем 2021 года, доходы от путешествий выросли на +1 651 528 684 долларов (+190,8 %).

Фото:newsgeorgia.ge