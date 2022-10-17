Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.92 eur/kzt 461.24

    rub/kzt 7.68 cny/kzt 65.67
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Доход 20 млн человек в Центральной Азии ниже $6,8 в день

    17 Октября 2022, 18:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По подсчетам Всемирного банка, за чертой бедности в Центральной Азии проживают 20 млн человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Несмотря на то, что во время пандемии COVID-19» бедность увеличивалась быстрыми темпами, во всем регионе сократились трудовые доходы, меры, которые были приняты в 2021-2022 годах, принесли свои плоды. По мере того, как будет продолжаться экономический рост, бедность в регионе будет сокращаться и 2022 году», - сказал старший экономист регионального представительства Всемирного банка в Центральной Азии Уильям Зейтц во время онлайн-брифинга.

    По его словам, в Казахстане прогресс по сокращению бедности был нарушен во время пандемии, но возобновился по мере снятия ограничительных мер.

    При этом, как отметил спикер, миллионы людей в Центральной Азии остаются в регионе за чертой бедности. Это 5 млн человек, если использовать порог для стран с уровнем дохода ниже среднего – 3,65 долларов в день, и 20 млн человек, если будем использовать порог 6,85 доллара – для стран с уровнем дохода выше среднего.

    «Регион не добился искоренения бедности, но тенденция тем не менее положительная, по крайней мере в этом году», - добавил У.Зейтц.


    Автор:

    Анеля Касымова

    Экономика Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Рабочая группа проверит законность выдачи ряда лицензий на геологоразведку в РК
    Инфляция в Казахстане имеет иностранное происхождение - Касым-Жомарт Токаев
    Совещание по реализации поручений Главы государства прошло в Правительстве
    Производство продукции черной металлургии выросло почти в два раза в Казахстане
    Популярное
    1 Наркосбытчика и содержателя порностудии задержали в Алматы
    2 Еще один автомобильный мост откроют в Астане в 2023 году
    3 Как идет строительство ТЭЦ-3 в Астане
    4 Рабочая группа проверит законность выдачи ряда лицензий на геологоразведку в РК
    5 Где и когда смотреть бой Айдоса Ербосынулы за титул чемпиона мира
    Новости партнеров