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    Договоры о союзнических отношениях и демаркации границы подписали президенты Казахстана и Узбекистана

    22 Декабря 2022, 18:03

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев подписали Договор о союзнических отношениях между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан и Договор между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о демаркации казахско-узбекской государственной границы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Как сообщалось, Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев провели переговоры в узком составе и с участием официальных делегаций двух государств.

    Приоритетное внимание президенты уделили укреплению торгово-экономического сотрудничества, включая увеличение взаимного товарооборота, привлечение инвестиций, развитие кооперации в сферах промышленности, фармацевтики, сельского хозяйства, строительства, транзитного потенциала и транспортной логистики. Также обсуждалось взаимодействие в образовательной и культурно-гуманитарной сферах.
    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Узбекистан
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