Договоры о союзнических отношениях и демаркации границы подписали президенты Казахстана и Узбекистана

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев подписали Договор о союзнических отношениях между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан и Договор между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о демаркации казахско-узбекской государственной границы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Как сообщалось, Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев провели переговоры в узком составе и с участием официальных делегаций двух государств.

Приоритетное внимание президенты уделили укреплению торгово-экономического сотрудничества, включая увеличение взаимного товарооборота, привлечение инвестиций, развитие кооперации в сферах промышленности, фармацевтики, сельского хозяйства, строительства, транзитного потенциала и транспортной логистики. Также обсуждалось взаимодействие в образовательной и культурно-гуманитарной сферах.



