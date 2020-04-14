Договоры о госзакупках на 23 млн тенге заключил со своей супругой аким сельского округа в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Завершился суд по делу акима Куланского сельского округа Рыскуловского района Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) по Жамбылской области.

«20 февраля окончено производством досудебное расследование в отношении двоих должностных лиц - КГУ «Аппарат акима Куланского сельского округа района Т.Рыскулова» и руководство компании-поставщика, участника конкурса госзакупок ТОО «Жарық-Құрылыс Компания». Выдвинуты обвинения по ст. 189 ч. 3 п. 1, 2 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества с использованием служебного положения), - пояснил следователь по особо важным делам следственного управления Антикоррупционной службы по Жамбылской области Даурен Сабиев.

Руководствуясь статьей 35 ч.1 п.2 УПК РК «Обстоятельства, исключающие производство по делу», суд решил, что уголовное дело подлежит прекращению за отсутствием в деянии обвиняемого состава уголовного правонарушения.

«Аким Куланского сельского округа Мурат Иманбаев, пользуясь своим служебным положением и должностными полномочиями, оказал неправомерное предпочтение аффилированному ТОО «Жарық-Құрылыс Компания» при приведении государственных закупок, которые проводились способом из одного источника путем прямого заключения договоров. Тем самым М.Иманбаев оказал не предусмотренное законодательством содействие в осуществлении предпринимательской деятельности, связанной с извлечением дохода. По сути, товарищество не вправе было участвовать в госзакупках, ведь его учредитель - супруга М. Иманбаева. С момента его назначения на должность акима сельского округа между КГУ «Аппарат акима Куланского сельского округа» и ТОО «Жарық-Құрылыс Компания» заключено 11 договоров о госзакупках на общую сумму 23 млн тенге», - рассказал следователь по особо важным делам Даурен Сабиев.

И это после того, как прошла проверка деятельности КГУ «Аппарат акима Куланского сельского округа» госаудитором департамента внутреннего госаудита по Жамбылской области и были выявлены нарушения. Однако М. Иманбаев продолжил госзакупки из одного источника прямым заключением договоров с ТОО «Жарық-Құрылыс Компания», подчеркнул следователь.

Как сообщили в антикоррупционном ведомстве, Антикоррупционная служба подготовила представление по устранению обстоятельств, способствовавших совершению данного уголовного правонарушения.

«В ходе расследования достоверно установлены факты нарушения акимом Куланского сельского округа М.Иманбаевым законодательства РК. Эти факты дискредитируют государственную службу. Дисциплинарными проступками, дискредитирующими государственную службу, считается использование госслужащими своих должностных полномочий при решении вопросов, связанных с удовлетворением своих материальных интересов либо близких родственников и свойственников. Недопустимо оказание неправомерного предпочтения физическим, юридическим лицам при подготовке и принятии решений, а также оказание кому бы то ни было любого, не предусмотренного законодательством РК, содействия в осуществлении предпринимательской и иной, связанной с извлечением дохода деятельности. Потенциальный поставщик - ТОО «Жарық-Құрылыс Компания» - не вправе участвовать в госзакупках в данной ситуации», - пояснили в ведомстве.

Совершение дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу, является основанием для прекращения государственной службы. Руководствуясь статьей 200 УПК РК, необходимо рассмотреть вопрос о дальнейшем пребывании М.Иманбаева на должности акима Куланского сельского округа района Т.Рыскулова. Подобные факты ведут к утрате доверия к государственной службе со стороны общества и государства, негативно сказываются на имидже госслужбы Республики Казахстан, считают в департаменте Агентства РК по противодействию коррупции по Жамбылской области.