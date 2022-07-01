Договоры на 21 млрд тенге по благоустройству города не связаны с моим именем – аким Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – На брифинге в СЦК аким Шымкента Мурат Айтенов сообщил о том, что город не утопает в мусоре. По его словам, если подрядные организации будут плохо очищать территорию, их будут штрафовать, в худшем случае внесут в черный список, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге журналист заявила о том, что в социальных сетях много нареканий по поводу благоустройства города. Жители утверждают, что Шымкент буквально утопает в мусоре. При этом, компанию «Жасыл жер», которая с 2016 года заключила 80 договоров почти на 21 млрд тенге, связывают с именем акима города. Представитель СМИ попросила Мурата Айтенова прокомментировать данное заявление.

Аким города ответил, что, к счастью, Шымкент не утопает в мусоре.

«У нас не была определена коммунальная компания, которая занималась бы очисткой и озеленением города. Друг с другом судились шесть компаний. Только недавно определились победители. Однако, сколько я лично наблюдаю, не вижу, чтобы город настолько утопал в мусоре», - прокомментировал Мурат Айтенов.

Аким Шымкента также опроверг информацию о заключенных 80 договорах на 21 млрд тенге.

«Эта информация не подтверждается. Со мной ничего не связано. Все идет по конкурсу. Компании судились друг с другом. Судом определен победитель. Они (компании) сейчас работают. Чем больше будет хороших компаний, тем лучше городу. Город будет чище. Эта компания «Жасыл жер» выиграла тендер только по одному району. По остальным выиграла другая компания. Мы проверим ее на то, как она будет работать. Конкурс определяет победителей. Наша задача – проверять их. Если будут плохо убирать, будем штрафовать. В худшем случае подадим в суд, они будут в черном списке. В прошлом году две компании попали в черный список», - добавил Мурат Айтенов.





Фото: ortcom.kz



