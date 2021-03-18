Договор о товарных знаках в ЕАЭС принял Парламент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Сената приняли законопроект «О ратификации Договора о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического союза», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Договором предусмотрены порядок предоставления правовой охраны товарным знакам и наименованиям мест происхождения товаров ЕАЭС, права заявителей и правообладателей, а также порядок взаимодействия национальных патентных ведомств при рассмотрении соответствующих заявок.

Целью данного проекта закона, как рассказал министр юстиции РК Марат Бекетаев, является создание региональной системы регистрации и охраны товарных знаков и наименований мест происхождения товаров.

Введение региональной системы регистрации указанных объектов предусмотрено Договором о евразийском экономическом союзе.

«Преимущество данной системы заключается в возможности получения одного охранного документа, действующего одновременно на территории пяти государств. Одним из наиболее важных факторов для получения соответствующей охраны в отношении объектов промышленной собственности является дата приоритета поданной заявки. Данная система позволит путем подачи одной заявки устанавливать одну дату приоритета в пяти государствах», - сказал Марат Бекетаев в ходе пленарного заседания Сената.

По словам министра, ратификация не приведет к ущемлению прав владельцев национальных товарных знаков, вместе с тем позволит повысить уровень защиты отечественных предпринимателей, ориентированных на евразийский рынок.



