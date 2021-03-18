Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+15+17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Парламент

    Договор о товарных знаках в ЕАЭС принял Парламент РК

    18 Марта 2021, 11:32

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Сената приняли законопроект «О ратификации Договора о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического союза», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Договором предусмотрены порядок предоставления правовой охраны товарным знакам и наименованиям мест происхождения товаров ЕАЭС, права заявителей и правообладателей, а также порядок взаимодействия национальных патентных ведомств при рассмотрении соответствующих заявок.

    Целью данного проекта закона, как рассказал министр юстиции РК Марат Бекетаев, является создание региональной системы регистрации и охраны товарных знаков и наименований мест происхождения товаров.

    Введение региональной системы регистрации указанных объектов предусмотрено Договором о евразийском экономическом союзе.

    «Преимущество данной системы заключается в возможности получения одного охранного документа, действующего одновременно на территории пяти государств. Одним из наиболее важных факторов для получения соответствующей охраны в отношении объектов промышленной собственности является дата приоритета поданной заявки. Данная система позволит путем подачи одной заявки устанавливать одну дату приоритета в пяти государствах», - сказал Марат Бекетаев в ходе пленарного заседания Сената.

    По словам министра, ратификация не приведет к ущемлению прав владельцев национальных товарных знаков, вместе с тем позволит повысить уровень защиты отечественных предпринимателей, ориентированных на евразийский рынок.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Сенат ЕАЭС
    Новости по теме
    Новости по теме
    Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС увеличился на 11,6%
    Почему некачественно строят школы в рамках нацпроекта, объяснил сенатор
    До 60% поливной воды теряется на устаревших оросительных сетях – депутат Закиржан Кузиев
    Рассмотреть альтернативные направления водоснабжения Астаны предлагает Бибигуль Жексенбай
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Заморозки ожидаются на севере и востоке Казахстана
    5 Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
    Новости партнеров