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    Договор о поставках нефти в Беларусь может быть заключен в начале 2020 года  - Асет Магауов

    6 Декабря 2019, 16:51

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр энергетики РК Асет Магауов рассказал о продвижении вопросах по поставкам нефти в Беларусь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Беларусь больше заинтересована не в готовых нефтепродуктах, ее больше интересует сырье для переработки в виде нефти, нафты, газойля, которые там могли бы использовать на своих заводах, а потом уже получать готовые продукты. И поэтому я думаю, они в нашем бензине не заинтересованы. Общее количество, которое было в переговорах озвучено, порядка 3,2 млн тонн они хотели бы получить нефти или газойля или нафты разными видами транспорта», - сказал Асет Магауов в кулуарах Правительства.

    По его словам, к настоящему моменту консенсус уже найден.

    «Сейчас мы должны пройти внутригосударственные процедуры, согласование с другими министерствами, соответствующие виды лингвистической, научно-правовой экспертизы и только потом выходить на подписание. Когда мы по объемам с белорусской стороной договоримся, после этого можно будет разговаривать о маршрутах транспортировки, разговаривать с коллегами из РФ», - отметил вице-министр.

    Он также рассказал о примерных сроках заключения договора на поставку нефти в Беларусь.

    «Если мы достаточно быстро пройдем наши внутригосударственные процедуры, экспертизы, потом у нас следует после всего этого согласование с Минюстом и в конце экспертиза со стороны МИДа, это все, я думаю, не меньше месяца должно занять. В начале будущего года, я думаю, если мы все процедуры успешно пройдем, не будет каких-то неожиданных замечаний со стороны других госорганов, которые приведут к повторному согласованию, я думаю, достаточно реально», - заверил представитель Минэнерго.

    Напомним, Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым заявил об интересе к возможности поставки нефти из Казахстана.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Энергетика Беларусь Нефть
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