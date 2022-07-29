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    • Договор о формировании общих рынков нефти планируют подписать страны ЕАЭС в 2023 году

    29 Июля 2022 20:45

    МИНСК. КАЗИНФОРМ - Министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев обсудил с председателем концерна «Белнефтехим» Андреем Рыбаковым неурегулированные вопросы формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов, которые не позволяют завершить подготовку международного договора. Встреча состоялась в Минске. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Евразийскую экономическую комиссию.

    Арзыбек Кожошев отметил высокую степень готовности проекта международного договора по нефти и подчеркнул важность последовательного выполнения достигнутых на высшем уровне договоренностей, закрепленных в праве ЕАЭС.

    «Для скорейшего завершения подготовки основополагающих документов и своевременного запуска общих рынков считаю необходимым сосредоточиться на конструктивном диалоге и поиске путей решения по наиболее чувствительным вопросам нефтяной сферы», - подчеркнул министр ЕЭК.

    Со своей стороны Андрей Рыбаков выразил готовность дополнительно поработать вопросы регулирования отношений по транспортировке нефти, в том числе оказания услуг операторами, с заинтересованными органами государственной власти Республики Беларусь для выработки возможных компромиссов.

    По итогам встречи стороны условились, что наиболее чувствительные вопросы, связанные с обеспечением внутренних потребностей государств в нефти, будут рассмотрены в начале августа руководителями уполномоченных органов государств-членов союза.

    Международный договор о формировании общих рынков нефти и нефтепродуктов планируется подписать в 2023 году. Общие энергетические рынки ЕАЭС должны заработать к 2025 году.
    #Внешняя политика Казахстана #Экономика #ЕАЭС #Нефть
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