Договор о формировании общих рынков нефти планируют подписать страны ЕАЭС в 2023 году

МИНСК. КАЗИНФОРМ - Министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев обсудил с председателем концерна «Белнефтехим» Андреем Рыбаковым неурегулированные вопросы формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов, которые не позволяют завершить подготовку международного договора. Встреча состоялась в Минске. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Евразийскую экономическую комиссию.

Арзыбек Кожошев отметил высокую степень готовности проекта международного договора по нефти и подчеркнул важность последовательного выполнения достигнутых на высшем уровне договоренностей, закрепленных в праве ЕАЭС.

«Для скорейшего завершения подготовки основополагающих документов и своевременного запуска общих рынков считаю необходимым сосредоточиться на конструктивном диалоге и поиске путей решения по наиболее чувствительным вопросам нефтяной сферы», - подчеркнул министр ЕЭК.

Со своей стороны Андрей Рыбаков выразил готовность дополнительно поработать вопросы регулирования отношений по транспортировке нефти, в том числе оказания услуг операторами, с заинтересованными органами государственной власти Республики Беларусь для выработки возможных компромиссов.

По итогам встречи стороны условились, что наиболее чувствительные вопросы, связанные с обеспечением внутренних потребностей государств в нефти, будут рассмотрены в начале августа руководителями уполномоченных органов государств-членов союза.

Международный договор о формировании общих рынков нефти и нефтепродуктов планируется подписать в 2023 году. Общие энергетические рынки ЕАЭС должны заработать к 2025 году.



