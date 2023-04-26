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    Доехать от вокзала до дома за 850 тенге смогут пассажиры в Астане

    26 Апреля 2023, 16:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Астане пассажиры могут доехать от вокзала «Нурлы Жол» до дома за 850 тенге. Об этом сообщил на брифинге генеральный директор АО «Пассажирские перевозки» Жанибек Тайжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Пилотный проект «С перрона до дома» стартовал 17 апреля и за это время услугой воспользовался порядка 300 пассажиров. Услуга интермодальных перевозок предоставляется для наших пассажиров с поезда на автобус либо на маршрутное такси. В вагоне будет указан QR код, который нужно просканировать, а затем указать адрес. Таким образом можно доехать до определенной точки. Стоимость данной услуги 850 тенге», - сказал Жанибек Тайжанов.

    По его словам, по пилотному проекту поступают положительные отзывы, в будущем планируется развить его – организовать не только внутри города, но и за его пределами.

    Для улучшения транспортной доступности АО «Пассажирские перевозки» проводит совместно с МИИР РК, акиматами, туроператорами, авиа- и автоперевозчиками работу по организации интермодальных перевозок внутри страны (использование двух и более видов транспорта/перевозчиков).

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Астана Транспорт
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