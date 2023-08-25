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    Дочь Шавката Мирзиёева назначена помощником президента Узбекистана

    25 Августа 2023, 17:46

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Администрации Президента Республики Узбекистан произошли назначения. В рамках этих изменений Саида Мирзиёева получила назначение на должность помощника президента Узбекистана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Саида Шавкатовна – узбекский политик, старшая дочь президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

    Родилась 4 ноября 1984 года в городе Коканд, Ферганская область, Узбекистан.

    С 2019 года занимала должность заместителя главы Агентства информации и массовых коммуникаций.

    С 2022 года возглавила сектор по коммуникациям и информационной политике в администрации Президента.

    Замужем за крупным предпринимателем и государственным служащим Ойбеком Турсуновым, в браке у них трое детей.

    Автор:

    Шынар Хамитова

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