Добычу соли возобновили на озере Малый Таволжан в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Соледобычу здесь прекратили много лет назад. В этом году работы на Малом Таволжане возобновило ТОО «КазСоль». На полную мощность пока не вышли, работают в режиме наладки, передает МИА «Казинформ».

В Успенском районе Павлодарской области в свое время добыча соли велась на озерах Большой и Малый Таволжан. Сначала работы свернули на Малом Таволжане. Около девяти лет назад компания «Павлодарсоль» приостановила добычу, а затем из-за истощения запасов официально законсервировала Большой Таволжан. В результате сельчане лишились доходов. Другой работы здесь нет, поэтому молодежь уехала в город.

Около года назад появился инвестор, готовый возобновить соледобычу на озере Малый Таволжан. В апреле 2022 года в Павлодарской области провели общественные слушания. Работы на Малом Таволжане планировали начать уже в июле, а в 2023 году запустить установку для переработки технической соли в пищевую. В реальности добыча началась на год позже, о переработке речи пока не идет. Лицензия у частника есть, лимит определен, создано около 10 рабочих мест.

«Добыча идет, еще не в промышленном масштабе, но к работам уже приступили. В июне начали, пробно запустили. Около 30 лет соледобыча на Малом Таволжане не велась. Сейчас техника завозится, ТОО «КазСоль» набирает людей. Большой Таволжан, к сожалению, пока не работает, хотя срок консервации подходит к концу. В этом году они должны провести повторную экспертизу запасов соли. Именно из-за того, что производство на Большом Таволжане закрылось, большая часть трудоспособного населения уехала», - сообщил аким Равнопольского сельского округа Мухтар Скаков.