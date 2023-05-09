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    Добычу нефти приостановили на западе Канады из-за лесных пожаров

    9 Мая 2023, 15:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Самый крупный нефтедобывающий регион Канады — провинция Альберта — продолжает бороться с крупными лесными пожарами, компании вынуждены приостановить производство, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    Западная Канада продолжает бороться с сильнейшими лесными пожарами. Наихудшая ситуация в провинции Альберта, где зарегистрировано более сотни очагов возгорания. 25 из них, по данным властей, до сих пор не могут взять под контроль. Регион, где в субботу было объявлено чрезвычайное положение, обратился за помощью к правительству.

    По словам премьер-министра Альберты Даниэль Смит, федеральные власти направляют на помощь местным пожарным канадские вооруженные силы.

    Около 30 тысяч жителей были эвакуированы на западе страны. В общей сложности менее чем за неделю сгорело около 400 тысяч гектаров, несмотря на задействование нескольких сотен пожарных.

    Премьер-министр провинции предупредила также накануне, что пожары «могут продолжаться несколько месяцев».

    В экстренных службах еще не могут подсчитать размер урона от стихийного бедствия.

    Из-за пожаров ряд компаний в Альберте приостановили добычу нефти на 280 тысяч баррелей в день, что составляет более 3% от общего объема производства в Канаде.

    Альберта пережила жаркую, сухую весну. Власти надеются, что наступление более прохладных температур и дожди помогут улучшить ситуацию.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Мировые новости Канада
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