Добычу нефти планируют увеличить в Атырауской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие проекты будут реализованы в Атырауской области в ближайшие пять лет, рассказал глава региона Махамбет Досмухамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом, в рамках комплексного плана в ближайшие 5 лет планируется реализовать 198 мероприятий на сумму 9,5 трлн тенге. 90% средств или 8,7 трлн тенге составляют частные инвестиции. Кроме того, 671 млрд тенге из республиканского бюджета, более 108 млрд тенге из местного бюджета будут направлены на дальнейшее развитие экономики региона и укрепление социальной инфраструктуры», - сказал Махамбет Досмухамбетов в ходе отчетной встречи с населением.

Аким отметил, что будет достигнуто увеличение добычи нефти на 28%, до 60 млн тонн к 2025 году за счет следующих проектов:

- проект будущего расширения месторождения Тенгиз, рассчитанный на увеличение объема добычи нефти на 12 млн тонн в год;

- комплекс мероприятий на месторождении Кашаган, который должен привести к увеличению добычи нефти на 2 млн тонн нефти в год.

В целях развития нефтегазохимической отрасли на территории СЭЗ «НИНТ» планируется реализация 4 новых проектов на общую сумму 6,1 трлн тенге (2,8 трлн тенге до 2025 года). Это проект по производству полипропилена ТОО «KPI», завершение строительства которого запланировано на конец текущего года, планируемые проекты по производству полиэтилена (KLPE), бутадиеновых каучуков (ТОО «Бутадиен»), строительство заводов по производству метанола и олефинов (WestGasOil Pte.), производству терефталевой кислоты и полиэтелентерефталата (Almex Petrochemical).