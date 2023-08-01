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    Добычу нефти и газа увеличат в Великобритании

    1 Августа 2023, 10:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Больше 100 новых лицензий выдаст Великобритания на добычу нефти и природного газа в Северном море, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

    Такая мера, по словам премьер-министра Риши Сунака, даст возможность укрепить энергетическую безопасность страны, создать новые рабочие места и снизить счета за электроэнергию.

    Он также объявил о поддержке двух новых проектов по улавливанию и хранению углерода в Шотландии и на севере Англии. А в правительстве пересмотрят налоговый режим для нефтегазовых компаний в целях стимулирования инвестиций.

    «Я принимаю меры, чтобы обеспечить страну британской энергией, сделать ее более независимой в энергосфере, снизить цены на энергоносители, укрепить нашу экономику. Данные планы соответствуют целям правительства в сфере защиты климата. Поскольку Великобритания, будет почти на четверть удовлетворять свои потребности в сфере энергетики за счет нефти и газа и в 2050 году, когда страна, согласно планам, должна будет свести выбросы парниковых газов к нулю», - сказал премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

    Такое решение правительства вызвало критику со стороны лейбористов и экоактивистов. Они отметили, что увеличение добычи может нанести ущерб окружающей среде. Поэтому, считают, Великобритания должна больше внимания уделять развитию возобновляемых источников энергии, а не нефтегазовым проектам.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Великобритания Нефть Мировые новости
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