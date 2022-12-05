Добыча природного газа сократилась в Казахстане

5 Декабря 2022, 11:52

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Объем производства природного газа в Казахстане в период с января по октябрь 2022 года в денежном выражении составил 259,9 млрд тенге, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года это меньше на 1,5%. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Бюро национальной статистики

По данным ведомства, в натуральном выражении за отчетный период было добыто 43 366,8 млн/м3 природного газа, что также ниже на 1,5%, чем в аналогичный период прошлого года. 25 777,1 млн/м3 нефтяного попутного газа, это на 2,9% меньше, чем в январе-октябре 2021 года.

В Казахстане производством добычи природного газа занимаются 4 предприятий.