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Добыча природного газа сократилась в Казахстане

5 Декабря 2022, 11:52
Добыча природного газа сократилась в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Объем производства природного газа в Казахстане в период с января по октябрь 2022 года в денежном выражении составил 259,9 млрд тенге, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года это меньше на 1,5%. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Бюро национальной статистики

По данным ведомства, в натуральном выражении за отчетный период было добыто 43 366,8 млн/м3 природного газа, что также ниже на 1,5%, чем в аналогичный период прошлого года. 25 777,1 млн/м3 нефтяного попутного газа, это на 2,9% меньше, чем в январе-октябре 2021 года.

В Казахстане производством добычи природного газа занимаются 4 предприятий.


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