Добыча нефти в Казахстане может быть увеличена до 86 млн тонн

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нефтедобыча в Казахстане по итогам 2021 года может составить 86 млн тонн. Об этом сообщил министр энергетики Нурлан Ногаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

«С учетом ограничений (ОПЕК+), действовавших на январь 2021 года, сделан прогноз по пессимистическому сценарию по добыче на 2021 год в объеме 83,4 млн тонн. При этом на сегодня наблюдается постепенное восстановление мирового рынка нефти и нефтяных котировок. Ожидаем выполнить план - 86 млн тонн», - сказал Нурлан Ногаев на расширенной коллегии министерства энергетики.

Объем добычи нефти и конденсата по итогам 2020 года составил 85,7 млн тонн, экспорт нефти - 68,5 млн тонн.

Экспорт нефти по итогам 2020 года составил 68,5 млн тонн. План на 2021 год составляет 67,5 млн тонн.

Объем переработки нефти по итогам 2020 года - 15,8 млн тонн. План по нефтепереработке на 2021 год - 17 млн тонн.

Объем производства нефтепродуктов по итогам 2020 года составил 11,5 млн. тонн. План на 2021 год - 12,4 млн тонн.

В ходе коллегии министр отметил, что в 2020 году добывающая отрасль подверглась негативному влиянию пандемии COVID-19. Это отразилось на ценах на нефть и привело к ограничениям добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, снижению добычи урана и другим последствиям.

В мае 2020 года правительство Казахстана приняло постановление «О введении временных ограничений на пользование участками недр для проведения операций по разведке и добыче и операций по добыче углеводородов». Аналогичное постановление на 2021 год правительство приняло 29 декабря 2020 года (№911).

Ограничения на добычу нефти введены в связи с обязательствами Казахстана в соглашении ОПЕК+ и в условиях нарушения баланса спроса и предложения нефти в мире.

«Благодаря принятым мерам правительством и странами-участницами ОПЕК+ в рамках сокращения добычи нефти, по итогам 2020 года цена на нефть выросла с $18 до $50 за баррель. Снизились коммерческие запасы нефти в хранилищах ОЭСР с 3214 до 3077 млн баррелей», - сообщил министр.