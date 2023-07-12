Добровольно или принудительно: депутат обозначил главные нормы закона по возврату незаконно приобретенных активов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О главных нормах закона по возврату незаконно приобретенных активов, о добровольной и принудительной форме конфискации, а также об эффективности гражданской конфискации в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» рассказал мажилисмен Магеррам Магеррамов.

«У нас сегодня была встреча и люди спрашивали, когда будет подписан закон. Все в ожидании, все ждали, очень положительно воспринимали. Восстановление социальной справедливости заключается в том, что люди увидят, что государство добивается того, что то, что принадлежит народу и государству, должно принадлежать им. Во-вторых, законопроект вступит в силу по истечению 10 дней после подписания за исключением некоторых моментов. Когда закон заработает, весь возврат, который произойдет, все эти суммы будут переведены на специальные счета. Все имущество будет направлено на социально-экономическое развитие страны. Те социально-экономические программы, которые есть, будут направлены на реализацию этих программ. Соответственно это будет работать на повышение благосостояния наших граждан», - отметил в ходе телефонной беседы Магеррам Магеррамов.

Мажилисмен также подробно рассказал, как будет на практике работать закон по возврату незаконно приобретенных активов.

«При Генеральной прокуратуре будет создан уполномоченный орган, в задачу которого будет входить поиск, подтверждение незаконно приобретенных активов. Этот орган ежегодно будет подготавливать информацию по противодействию приобретению незаконных активов. В целом законопроект исключает причины и условия приобретать незаконные активы. Есть два момента: принудительный и добровольный. Надеюсь, что у тех людей, которые сами понимают, что они приобрели незаконно, хватит ума и мудрости, чтобы просто все вернуть государству, чтобы все работало на государство и благополучие наших граждан», - объяснил депутат.

Если гражданин отказался добровольно возвращать активы, будет применяться механизм

принудительной конфискации. Этим вопросом будет заниматься уполномоченный орган.

По словам мажилисмена, ключевая норма в законопроекте – гражданская конфискация.

«Некоторые неправильно толковали, что гражданская конфискация заменит уголовную конфискацию. Она будет работать параллельно. Она не будет заменять ни уголовную, ни административную конфискацию. Она будет работать параллельно, но она более эффективная. Сегодня в мире широко применяется инструмент гражданской конфискации. Такие развитые страны как США, Германия применяют гражданскую конфискацию. Она позволяет очень эффективно возвращать незаконно приобретенные активы, потому что там отсутствует презумпция невиновности. То есть, если уголовная сторона обвинения должна доказывать, что это незаконно, то в гражданской конфискации, если человек попадет в реестр, им нужно доказать законность приобретенных активов. Также гражданская конфискация исключает понятие срока давности. Если у человека не хватит ума все вернуть государству, сколько бы времени не прошло, над ним все равно будет этот закон», - пояснил Магеррам Магеррамов.

В целом, по словам мажилисмена, гражданская конфискация упрощает процедуру возврата незаконно приобретенных активов.

«Поэтому это очень важно. Думаю, что это ключевой институт, который вводится. Мы надеемся, что, когда законопроект заработает, мы быстро увидим результаты, действие этого закона, и возвращенные активы будут работать во благо нашей страны. Тем, кто честно приобрел активы, бояться нечего. Там есть механизм, который защищает добросовестных приобретателей. Им абсолютно бояться нечего», - добавил он.

Отметим, что сегодня Глава государства подписал закон о возврате государству незаконно приобретенных активов и поправки к нему.