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    Добро пожаловать: Казахстан приветствует Binomo!

    15 Декабря 2022, 16:44

    Теперь в Стране Великой Степи доступна всемирно известная трейдинговая платформа для дополнительного заработка.

    Binomo – это трейдинг без границ и совершенно новые возможности для клиентов на рынке инноваций и технологий - именно такое описание дают компании инвесторы со всего мира.

    В Binomo все продумано до мельчайших деталей. Услуги и клиентская поддержка на высочайшем уровне, уникальные учебные пособия от профессионалов, аналитические материалы и многое другое – компания уделяет огромное внимание как профессиональной подготовке начинающих трейдеров, так и удовлетворению потребностей самых искушенных профессионалов на рынке.

    Что нужно знать для того, чтобы присоединиться к сообществу самых успешных трейдеров?

    Простота использования

    Вам не требуется специальных навыков или знаний, чтобы начать зарабатывать. Интерфейс платформы полностью локализован, прост и удобен для каждого. Дизайн продолжает правило отсутствия границ и выдержан в компактном, простом и понятном стиле.

    Старт за 60 секунд

    Столько занимает путь от регистрации до начала трейдинга. Binomo доступен как в web-версии, так и на операционных системах iOS и Android. Чтобы сделать старт более комфортным, на платформе есть система онбординга. Она быстро расскажет о главных функциях Binomo.

    Быстрые выводы

    Ключевые особенности Binomo — это быстрые и безопасные платежи, а также возможность вывода заработанных средств с платформы 24/7. Среднее время проведения платежей на стороне Binomo составляет около 10 минут. Безопасность каждого платежа обеспечивается крипто-шифрованием.

    Удобные депозиты

    Платформа поддерживает популярные способы ввода и вывода средств. Начиная с октября в Казахстане легализованы все операции с криптовалютами. Каждый пользователь Binomo может внести и вывести деньги с использованием криптовалют. За каждый депозит, внесенный криптовалютой, платформа дарит 5% от суммы депозита в случае соблюдения дополнительных условий.

    Надежность

    Безопасность Binomo обусловлена сертификатом категории «А» независимой «Финансовой комиссии». Она следит во всем мире за прозрачностью и безопасностью транзакций на финансовых рынках. Также Binomo проходит аудит «Verify My Trade», который подтверждает качество и надежность каждой сделки.

    Удвойте свои возможности

    Каждый пользователь Binomo находит на платформе возможность раскрыть свой потенциал инвестора. Трейдерам доступны понятные обучающие материалы в видеоформате, а также экспертные материалы по стратегиям. Они помогают освоить ремесло трейдера на уровне профессионала.

    Станьте трейдером #1

    Binomo поддерживает соревновательный дух среди трейдеров. Поэтому каждый может принять участие в ежедневных и сезонных чемпионатах. Каждый участник имеет возможность сразиться с трейдерами со всего мира и заработать крупные денежные и другие призы.

    И наконец…Главное событие года!

    В декабре на платформе пройдет чемпионат World Trading Cup: Back in Time. Главный приз – BMW 3 серии.*

    Общий призовой фонд турнира составляет $300 000, а участие в нем примут трейдеры со всего мира. Binomo приглашает пользователей из Казахстана принять в нем участие и получить возможность выиграть ценные призы и получить звание лучших трейдеров на планете (все это доступно по ссылке).

    А еще…

    Выгодные условия, неограниченный доступ к информации, а также высокотехнологичный сервис позволяет трейдерам видеть реальную картину мировых финансовых рынков.

    Binomo сертифицирована IFC и все клиенты компании застрахованы, что делает ее одной из самых безопасных торговых площадок в мире- это позволяет ей создавать привлекательный инвестиционный климат и выстраивать необходимый уровень взаимного доверия с клиентами в формате беседы.

    Прислушайтесь. Разговор уже начался. У вас отличный вариант – вступить в диалог.

    Так чего же вы ждете?

    *Главный приз – денежный эквивалент данного или сравнимого по стоимости автомобиля
    Инвестиции
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