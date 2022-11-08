Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    До ста жамбылцев в сутки обращаются в «скорую» за помощью при ОРВИ

    8 Ноября 2022, 08:29

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О готовности медицинских учреждений Жамбылской области к эпидсезону ОРВИ и гриппа сообщили в управлении здравоохранения региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Жамбылцы стали чаще обращаться за медицинской помощью в лечении ОРВИ и гриппа в медучреждения области, - сообщают в ведомстве. - За сутки в областную инфекционную больницу обращаются в среднем от 60 до 100 человек, из них более 40% госпитализируются на стационарное лечение. Больным оказывается медицинская помощь, врачи-инфекционисты проводят консультации и дают рекомендации по лечению в домашних условиях. Граждане находятся под контролем участкового врача», - отметили в управлении.

    С начала эпидемического сезона все чаще жамбылцы вызывают скорую помощь на дом, обращаются за первичной медико-санитарной помощью с симптомами острых респираторных вирусных инфекций и гриппа.

    В управлении утверждают, что все медучреждения области оснащены необходимым оборудованием, лекарственными препаратами и средствами. В регионе имеется 200 штук ИВЛ, три тыс. пульсоксиметров, 400 тыс. средств индивидуальной защиты и масок, 120 тыс. шпателей, 10 тыс. термометров, 41 тыс. капсул тамифлю и реленза, 8 тыс. тюбиков оксолиновой мази, достаточное количество дезинфицирующих средств, кварцевых ламп и рециркуляторов для обеззараживания воздуха, а также 50 единиц автотранспорта. Отмечают неснижаемый запас противовирусных препаратов и антибиотиков.

    По информации ведомства, в области работают более пяти тысяч сотрудников медучреждений. Подготовлены и обучены врачи- инфекционисты, участковые врачи общей практики и другие медицинские работники.

    Для того чтобы помочь большему количеству жамбылцев, выделили дополнительно 27 контактных телефонов, на прием к врачу можно записаться онлайн.

    Как сообщалось, в Жамбылской области отмечают увеличение количества заболевших ОРВИ и гриппом. С 1 октября зарегистрировано свыше 6 700 случаев заболевания. Специалисты установили циркуляцию гриппа «В» и не гриппозных вирусов среди жамбылцев. 60% заболевших - это дети до 14 лет.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Здравоохранение
    Новости по теме
    Новости по теме
    Летний отдых должен быть полезным для детей – Минздрав РК
    Сакен Мамытов назначен акимом Сарысуского района Жамбылской области
    Физические упражнения уменьшают негативные последствия недосыпа - ученые
    Около 6,8 млрд тенге за ОСМС перечислили астанчане в мае
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    4 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    5 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной