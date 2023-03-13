До семи лет лишения свободы грозит напавшим на полицейских жителям СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В райцентре Мамлютке Северо-Казахстанской области трое нетрезвых мужчин напали на полицейских. Им грозит до семи лет лишения свободы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, накануне вечером участковые заметили компанию молодых людей, которая распивала спиртное во дворе многоквартирного дома. На замечание стражей порядка они отреагировали агрессивно и применили физическую силу в отношении представителей власти. Один из сотрудников после предупредительного выстрела в воздух использовал служебное оружие — пистолет газотравматического действия. В результате двое нападавших обратились за медпомощью, госпитализация не потребовалась.

«Трое подозреваемых — местные жители 38, 27 и 20 лет — водворены в изолятор временного содержания. Досудебное расследование проводится по уголовной статье «Угроза или насильственные действия в отношении представителя власти». Санкция ее подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет», - сообщил начальник отдела полиции Мамлютского района Пётр Климов.



