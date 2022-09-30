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    До минус трех градусов по ночам прогнозируют в Таразе на выходные

    30 Сентября 2022, 21:28

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Холодную погоду в жамбылском регионе обещают синоптики на выходные дни, передает МИА «Казинформ».

    Теплая более +30 градусов погода начала недели на территории Жамбылской области к концу недели сменилась прохладной до +20 +22 градуса.

    По информации РГП «Казгидромет», с 1 по 3 октября в ночное время в Таразе ожидаются заморозки - столбик термометра может опуститься до отметки минус 3 градуса по Цельсию. СМС-сообщения об этом рассылает жамбылцам департамент по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области.

    Помимо похолодания, прогнозируется усиление юго-западного ветра порывами до 20 метров в секунду, переменная облачность, без осадков.

    Температура воздуха днем ожидается 14 -16 градусов тепла. Влажность – 28 – 40%.

    По мнению синоптиков, столь ранние ночные заморозки не характерны для Тараза в это время года. Теплая погода в жамбылском регионе, как правило, может держаться до конца октября, и даже сохраняться в ноябре.

    Согласно действующим в Казахстане нормативам, для начала отопительного сезона наружная температура воздуха в течение пяти дней устойчиво должна быть равна или ниже +8 градусов.

    В Таразе традиционно отопительный период начинается 15 октября. Однако из-за похолодания городские власти могут подключать горожан к теплу раньше обычного. Так, в 2021 году уже в начале октября в социальных сетях жамбылцы начали жаловаться на холод в квартирах. И в связи с необычно холодной октябрьской погодой отопительный сезон в минувшем году начался раньше срока - 7 октября.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Погода
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