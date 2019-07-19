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    До конца месяца строительные бригады Кызылординской области завершат работы в Арыси

    19 Июля 2019, 16:51

    АРЫСЬ. КАЗИНФОРМ - На сегодня завершены ремонтные работы 145 домов, в 102 домах продолжаются восстановительные работы и в 6 домах начат ремонт, передает МИА «Казинформ».

    На территории, выделенной Кызылординской области,расположено 14 улиц, 254 индивидуальных жилых дома, 5 социальных и 10коммерческих объектов.

    «Город Арысь был поделен между регионами на 17 участков,участок №6 закреплен за Кызылординской областью - это 254 дома, один из которыхтребовал полного восстановления, и 15 объектов. В ремонтных работах задействовано20 строительных компаний нашей области, где трудятся 186 работников. До концаиюля мы планируем завершить все работы», - сказал руководитель областногоУправления строительства, архитектуры и градостроительства МухамедисаАльсериков.

    Напомним, что ранее аким области Куанышбек Искаков посетилг. Арысь, где ознакомился с ходом ремонтных работ.

    Кроме того, в период с 9 по 18 августа 150 детей из Арысиполучат бесплатные путевки в Областной центр олимпиад и дополнительногообразования Управления образования Кызылординской области. Для детей будуторганизованы тренинги, экскурсии, различные кружки.

    Также более 2800 госслужащих, работники бюджетных инеправительственных организаций, предприятия, крестьянские хозяйства,предприниматели и меценаты Приаралья оказали финансовую поддержку.

    К примеру, предприятие АО «Аралтуз» оказало материальнуюпомощь пострадавшим жителям Арыси в размере однодневного фонда заработной платывсего предприятия из собственных средств. Вместе с тем поддержать инициативуруководства АО «Аралтуз» решили более 500 работников завода и дополнительноперечислили свой однодневный заработок в фонд помощи пострадавшим жителямАрыси.

    «Чрезвычайное происшествие в Арыси объединило всехказахстанцев. И мы также приняли решение поддержать наших соотечественников вэтот трудный для всего нашего народа период», - сказал президент АО «Аралтуз»Айдынбек Тауасаров.

    Ранее сообщалось,что Премьер-Министр РК Аскар Мамин в ходе рабочей поездки в Туркестанскуюобласть проконтролировал ход восстановительных работ поврежденных жилых домов,объектов социального назначения, инженерных сетей в Арыси. В настоящее время вАрыси завершены строительные работы в 1544 частных домах, в 4683 ведутсяремонтные работы. Также идет строительство 126 частных домов и одногомногоквартирного.

    Напомним, 24 июня произошел взрыв на складе боеприпасов в воинской части, дислоцирующейся в городе Арыси Туркестанской области. В результате взрывов погибли 3 человека - житель Арыси и два военнослужащих.

    Глава государства встретился с эвакуированными жителями Арыси и провел заседание оперативного штаба.

    Акция поддержки «Арыс, біз біргеміз» проходит по всему Казахстану.

    Автор:

    Кызылординская область Туркестанская область Благотворительность Социальная поддержка Строительство ЧП в Арыси
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