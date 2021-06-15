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    До конца июня проект «Ashyq» планируется внедрить в аэропортах и ж/д вокзалах РК

    15 Июня 2021, 09:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сегодня система «Ashyq» включает в себя более 10 тысяч объектов. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодня система «Ashyq» включает в себя более 10 тысяч объектов всех сфер деятельности, зарегистрировано 2 млн 100 тысяч пользователей. Проводится интеграция паспорта вакцинации с приложением «Ashyq», - сказал Алексей Цой.

    Министр добавил, что до конца июня проект «Ashyq» планируется внедрить в аэропортах, на железнодорожных вокзалах.

    «С момента внедрения «Ashyq» выявлено 4 401 с положительным результатом ПЦР теста и 3981 контактных лиц», - добавил Алексей Цой.

    Ранее сообщалось, что на сегодня лечение от коронавируса в Казахстане продолжают получать 21 204 человека. В тяжелом состоянии находятся 458 пациентов.

    На 15 июня лечение от КВИ продолжают получать 21 204 человека (20 109 КВИ+ и 1 095 КВИ-), из них: в стационарах находится – 6 655 пациентов, на амбулаторном уровне – 14 549 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 458 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 110 пациентов, на аппарате ИВЛ – 69 пациентов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Минздрав РК Здравоохранение Цифровой Казахстан Коронавирус в РК
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