До конца июня проект «Ashyq» планируется внедрить в аэропортах и ж/д вокзалах РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сегодня система «Ashyq» включает в себя более 10 тысяч объектов. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня система «Ashyq» включает в себя более 10 тысяч объектов всех сфер деятельности, зарегистрировано 2 млн 100 тысяч пользователей. Проводится интеграция паспорта вакцинации с приложением «Ashyq», - сказал Алексей Цой.

Министр добавил, что до конца июня проект «Ashyq» планируется внедрить в аэропортах, на железнодорожных вокзалах.

«С момента внедрения «Ashyq» выявлено 4 401 с положительным результатом ПЦР теста и 3981 контактных лиц», - добавил Алексей Цой.

Ранее сообщалось, что на сегодня лечение от коронавируса в Казахстане продолжают получать 21 204 человека. В тяжелом состоянии находятся 458 пациентов.

На 15 июня лечение от КВИ продолжают получать 21 204 человека (20 109 КВИ+ и 1 095 КВИ-), из них: в стационарах находится – 6 655 пациентов, на амбулаторном уровне – 14 549 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 458 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 110 пациентов, на аппарате ИВЛ – 69 пациентов.