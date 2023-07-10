До конца года в Костанае введут в эксплуатацию 33 многоэтажных дома

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - С начала года в Костанае введены в эксплуатацию 4 многоквартирных жилых дома, а по итогам текущего года планируется сдать 33 многоэтажных дома. Об этом на совещании в городском акимате сообщил руководитель отдела строительства Дастан Иманбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В этом году управлению строительства акимата Костаная выделено 25 млрд тенге на строительство объектов, на что планируются построить 48 многоквартирных жилых домов. Также в этом году, кроме многоэтажек, реализуется строительство 55 домов ИЖС.

«В 2023 году вводится в эксплуатацию 33 многоквартирных жилых домов. Это 1 673 квартиры. В том числе 4 арендных дома ((371 квартира) и 29 кредитных домов (1302 квартиры). В I полугодии введено 4 дома - один арендный и три кредитных»,- сообщил Иманбеков.

До конца года планируется ввести еще 29 домов жилищного строительства, в том числе 3 арендных дома (261 квартира) и 26 кредитных домов (1185 квартир).

Ранее сообщалось, что для сельчан в Костанайской области будут строить новые дома. Акимам районов было поручено строить не менее 15 жилых домов в год для работников, а акимам трех конкретных районов - не менее 30 домов в год.