До конца года в Алматы установят 3050 видеокамер

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что по поручению Президента РК до конца года в городе дополнительно установят 3050 камер, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жители коттеджного городка «Елисейские поля» Наурызбайского района на встрече с акимом подняли вопрос безопасности. Они просили увеличить количество видеокамер в указанном городке.

«Елисейские поля» не самое плохое место с точки зрения безопасности. У нас есть улицы, где нет вообще освещения и мы настроены до 2023 года эту проблему решить. По видеокамерам будем двигаться поэтапно и по Наурызбайскому району в первую очередь установим там, где у департамента полиции есть большие вопросы с точки зрения безопасности. В этом году мы в Алматы устанавливаем дополнительно 3050 камер по поручению Президента. В следующем году тоже будем наращивать количество камер. Для этого будут предусмотрены дополнительные средства на закупку систем видеомониторинга», - пояснил Ерболат Досаев.