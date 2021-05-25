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    До конца года в Акмолинской области запланирован ввод 112 проектов

    25 Мая 2021, 18:40

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - С момента реализации государственных программ индустриально-инновационного развития в Акмолинской области с 2010 года реализовано 236 проектов с созданием более 13 тысяч мест. Ежегодно, благодаря программе, увеличиваются инвестиции и создаются новые рабочие места, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики региона.

    Сегодня более 1,2 тысячи предприятий области производят в масштабах страны 100% железнодорожных подшипников, 75% специализированных автомобилей, более половины зерноуборочных комбайнов, 1/3 тракторов, необработанного золота, почти четверть мяса птицы, 20% полипропиленовых мешков и другие.

    По словам руководителя управления предпринимательства и промышленности области Ербола Оспанова, индустриальный сектор становится преобладающей отраслью в экономике.

    «Практически во всех секторах промышленности области наблюдается стабильный рост показателей. Росту способствует реализация инвестиционных проектов в сфере пищевой промышленности и стройиндустрии, таких как птицефабрика ТОО «Ак-Дала Агро» в Аршалынском районе, завод по выпуску керамического рядового кирпича ТОО «ENKI», ветровая электростанция мощностью 5 МВт ТОО «Виччи» в областном центре и другие», - проинформировал руководитель областного ведомства.

    С начала года реализовано 11 проектов, в их числе - элеватор ТОО «Wessar», мясная ферма СПК Акжол 2014, придорожное кафе ИП «Сайфулин Р.А.», расширение зернохранилища ТОО «Ново-Приречное», помещение для сушки угля ТОО «AstanaCeramic», ресторан ТОО «Чистые пруды», магазин ИП «Кашавкин», реконструкция гостиницы ИП «Бексултанов», торговый дом ИП «Оспанов Г.С.», банный комплекс Асенов, производство медицинских салфеток КазМедДез. Также в текущем году продолжится реализация еще 101 проекта в рамках всех действующих программ.

    Напомним, что за 30 лет Независимости индустриальный сектор совершил колоссальный прорыв, создано 35 крупных и средних промышленных предприятий. Производство товарной продукции с 1991 года возросло в более чем в 100 раз, доля обрабатывающей отрасли 30 лет назад составляла 60%, а на сегодня превышает 80%.

    Автор:

    Бизнес Акмолинская область Акимат Промышленность Экономика ГПФИИР 30 лет Независимости
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