До конца года в 199 селах Казахстана проведут выборы акимов – Ерлан Карин

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В 199 сельских населенных пунктах Казахстана до конца года проведут выборы акимов. Об этом сообщил Государственный советник Ерлан Карин, передает МИА «Казинформ».

Как сообщил Ерлан Карин, всего в Казахстане было уже избрано 1 668 акимов сел, поселков, сельских округов, городов районного значения.

«В минувшее воскресенье, 13 августа в 7 областях были избраны 17 сельских акимов. За два года, как в рамках президентской программы политических реформ сельские акимы стали избираться непосредственно населением, было уже избрано 1 668 акимов сел, поселков, сельских округов, городов районного значения.

Из них 75% были выдвинуты политическими партиями. Оставшиеся 25% - самовыдвиженцы.

Также более половины (57,4%) избранных акимов ранее не работали в этой должности. То есть, корпус сельских акимов существенно обновился. Ну и наконец, произошло некоторое «омоложение» состава акимов на местах, поскольку средний возраст избранных акимов - 45 лет.

В предстоящее воскресенье, 20 августа пройдут выборы еще 21 сельского акима в 3 областях.

Всего до конца 2023 года будут проведены выборы в 199 сельских населенных пункта. Таким образом, выборность сельских акимов уже стала привычным элементом политического процесса в нашей стране», - резюмировал Ерлан Карин.

Напомним, 13 апреля в Мажилисе Парламента РК состоялась презентация проекта Конституционного закона с поправками в Конституционный закон «О выборах в Республике Казахстан».

15 января Глава государства заявил, что после выборов акимов сельских округов можно будет перейти к выборам акимов сел. 25 мая Главой государства подписан Конституционный закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан».