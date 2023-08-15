Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 456.39 eur/kzt 495.09

    rub/kzt 4.74 cny/kzt 62.85
Прогноз погоды
Астана+14+16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Политика

    До конца года в 199 селах Казахстана проведут выборы акимов – Ерлан Карин

    15 Августа 2023, 16:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В 199 сельских населенных пунктах Казахстана до конца года проведут выборы акимов. Об этом сообщил Государственный советник Ерлан Карин, передает МИА «Казинформ».

    Как сообщил Ерлан Карин, всего в Казахстане было уже избрано 1 668 акимов сел, поселков, сельских округов, городов районного значения.

    «В минувшее воскресенье, 13 августа в 7 областях были избраны 17 сельских акимов. За два года, как в рамках президентской программы политических реформ сельские акимы стали избираться непосредственно населением, было уже избрано 1 668 акимов сел, поселков, сельских округов, городов районного значения.

    Из них 75% были выдвинуты политическими партиями. Оставшиеся 25% - самовыдвиженцы.

    Также более половины (57,4%) избранных акимов ранее не работали в этой должности. То есть, корпус сельских акимов существенно обновился. Ну и наконец, произошло некоторое «омоложение» состава акимов на местах, поскольку средний возраст избранных акимов - 45 лет.

    В предстоящее воскресенье, 20 августа пройдут выборы еще 21 сельского акима в 3 областях.

    Всего до конца 2023 года будут проведены выборы в 199 сельских населенных пункта. Таким образом, выборность сельских акимов уже стала привычным элементом политического процесса в нашей стране», - резюмировал Ерлан Карин.

    Напомним, 13 апреля в Мажилисе Парламента РК состоялась презентация проекта Конституционного закона с поправками в Конституционный закон «О выборах в Республике Казахстан».

    15 января Глава государства заявил, что после выборов акимов сельских округов можно будет перейти к выборам акимов сел. 25 мая Главой государства подписан Конституционный закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан».

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Выборы Выборы акимов Политика Ерлан Карин Госсоветник РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Президент РК обозначил в Послании стратегические цели и конкретные механизмы их достижения – Равшан Назаров
    Глава ЦИК прокомментировал новый формат выборов акимов районов и городов областного значения
    Президентские инициативы представляют новые правила функционирования отраслей экономики - Ерлан Карин
    Что поменяется с 1 сентября 2023 года в Казахстане
    Популярное
    1 Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана
    2 Какие медицинские услуги можно получить в Казахстане бесплатно
    3 В Алматы, Шымкенте и Атырау ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    4 Движение автотранспорта частично ограничено в Астане из-за марафона
    5 Лучшие места для рыбалки в Павлодарской области