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    До конца года появится 158 новых промышленных производств - Алихан Смаилов

    10 Ноября 2022, 10:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О проводимой работе по наращиванию объемов производства и импортозамещению сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на пленарном заседании Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Развитие реального сектора экономики и замещение импорта, дальнейшее развитие промышленного производства - это основной наш приоритет», - сказал Алихан Смаилов.

    Глава Кабмина отметил, что планируется реализация около 730 проектов на общую сумму 25 трлн тенге, из которых 440 проектов направлено на импортозамещение.

    «В целом реализация этих проектов позволит нарастить объем промышленного производства на 10,5 трлн тенге. Примерно на 4,4 трлн тенге будет осуществлено импортозамещение. В текущем году по итогам года будет введено в эксплуатацию новых 158 промышленных производств в обрабатывающем секторе», - добавил Алихан Смаилов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Сенат Промышленность Экономика Алихан Смаилов
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