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    До конца года нас ждут хорошие новости – Багдат Мусин о телефонном коде РК

    4 Октября 2022, 15:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин рассказал о процессе присвоения Казахстану собственного телефонного кода, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Код +7 мы делим с Российской Федерацией и Южной Осетией. Мной была выдвинута позиция о том, что у Казахстана должен быть свой код. Это не связано ни с какими геополитическими ситуациями, это была моя позиция еще в 2020 году, когда я только пришел в министерство», - сказал Багдат Мусин в кулуарах Правительства.

    Он привел пример.

    «Раньше было так, что мы продавали автомобиль по генеральной доверенности. И там своего рода некая генеральная доверенность касательно того, что мы присутствуем в зоне +7. И поэтому я инициировал, чтобы Международный союз электросвязи нам присвоил единоличный казахстанский код. Недавно я опять съездил в Международный союз электросвязи, и в скором времени будет объявлено… Я не имею права объявлять, потому что мы эту работу проводим. Как только проведем, думаю, Казахстан ждут хорошие новости. До конца года будет объявлено», - заключил министр.

    Фото: t.me/KZgovernment

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Связь, ТВ, IT МЦРИАП
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