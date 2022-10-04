До конца года нас ждут хорошие новости – Багдат Мусин о телефонном коде РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин рассказал о процессе присвоения Казахстану собственного телефонного кода, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Код +7 мы делим с Российской Федерацией и Южной Осетией. Мной была выдвинута позиция о том, что у Казахстана должен быть свой код. Это не связано ни с какими геополитическими ситуациями, это была моя позиция еще в 2020 году, когда я только пришел в министерство», - сказал Багдат Мусин в кулуарах Правительства.

Он привел пример.

«Раньше было так, что мы продавали автомобиль по генеральной доверенности. И там своего рода некая генеральная доверенность касательно того, что мы присутствуем в зоне +7. И поэтому я инициировал, чтобы Международный союз электросвязи нам присвоил единоличный казахстанский код. Недавно я опять съездил в Международный союз электросвязи, и в скором времени будет объявлено… Я не имею права объявлять, потому что мы эту работу проводим. Как только проведем, думаю, Казахстан ждут хорошие новости. До конца года будет объявлено», - заключил министр.

Фото: t.me/KZgovernment