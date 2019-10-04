До конца года будет разработана Концепция празднования 30-летия Независимости Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Создается Государственная комиссия по подготовке к празднованию 30-летия Независимости Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на информационно-правовую систему «Әділет».

В Указе Президента Республики Казахстан от 30 сентября 2019 года № 176 говорится: «Создать Государственную комиссию по подготовке к празднованию 30-летия Независимости Республики Казахстан (далее - Государственная комиссия)».

К Указу прилагаются Положение о Государственной комиссии и Состав государственной комиссии. Согласно Указу Главы государства, Государственная комиссия должна до 25 декабря 2019 года разработать Концепцию празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан и до 29 февраля 2020 года разработать и утвердить План мероприятий по празднованию 30-летия Независимости Республики Казахстан. Контроль за исполнение Указа возложен на Администрацию Президента.