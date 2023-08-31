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    До конца года будет отремонтировано более 1,3 тысячи км ж/д путей

    31 Августа 2023, 12:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов выступая на расширенном собрании фракции партии «AMANAT» рассказал, как реализуются крупные инфраструктурные проекты в железнодорожной отрасли, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Правительства РК.

    «Ведется строительство проекта «Достык – Мойынты», что позволит в 5 раз увеличить пропускную способность данного участка. Разработано ТЭО проекта строительства ж/д участка «Бахты – Аягоз». Это позволит увеличить пропускную способность между РК и КНР еще на 20 млн тонн. В этом году будет отремонтировано более 1,3 тысячи км ж/д путей», - сказал А. Смаилов.

    Продолжается работа по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута и устранению «узких» мест. К 2025 году пропускная способность ТМТМ будет увеличена с 6 до 10 млн тонн в год».

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Премьер-министр РК Строительство Транспорт Дороги
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