До конца года будет отремонтировано более 1,3 тысячи км ж/д путей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов выступая на расширенном собрании фракции партии «AMANAT» рассказал, как реализуются крупные инфраструктурные проекты в железнодорожной отрасли, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Правительства РК.

«Ведется строительство проекта «Достык – Мойынты», что позволит в 5 раз увеличить пропускную способность данного участка. Разработано ТЭО проекта строительства ж/д участка «Бахты – Аягоз». Это позволит увеличить пропускную способность между РК и КНР еще на 20 млн тонн. В этом году будет отремонтировано более 1,3 тысячи км ж/д путей», - сказал А. Смаилов.

Продолжается работа по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута и устранению «узких» мест. К 2025 году пропускная способность ТМТМ будет увеличена с 6 до 10 млн тонн в год».