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    09:46, 06 Апрель 2021 | GMT +6

    До июня  будет обеспечена вакцинация двух миллионов человек ежемесячно – Аскар Мамин

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Наша главная задача сейчас – стабилизация санитарно-эпидемиологической ситуации. Об этом заявил Премьер-Министр РК Аскар Мамин на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Наша главная задача сейчас – стабилизация санитарно-эпидемиологической ситуации и увеличение количества вакцинируемых. В этом направлении проводится конкретная работа. Министерством составлен четкий план вакцинации», - сказал Аскар Мамин.

    Глава Кабмина добавил, что в апреле, мае и июне в регионах будет обеспечена вакцинация двух миллионов человек ежемесячно.

    «В сентябре мы планируем завершить вакцинацию 10 млн человек, которые подлежат вакцинации. И тогда ожидаем получение накопительного эффекта коллективного иммунитета», - заявил Аскар Мамин.

    Премьер отметил, что система здравоохранения полностью обеспечена необходимым объемом лекарственных средств и медицинских изделий.

    В медицинских учреждениях сформирован месячный запас лекарств, на складах СК Фармация и аптеках – двухмесячный. Во всех регионах имеется стабилизационные фонды с лекарствами, средствами защиты и шприцами на три месяца.

    «В целом, идет системная работа по исполнению всех поручений Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева», - заключил Аскар Мамин.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Правительство РК Главная Премьер-министр РК
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