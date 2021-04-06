До июня  будет обеспечена вакцинация двух миллионов человек ежемесячно – Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Наша главная задача сейчас – стабилизация санитарно-эпидемиологической ситуации. Об этом заявил Премьер-Министр РК Аскар Мамин на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наша главная задача сейчас – стабилизация санитарно-эпидемиологической ситуации и увеличение количества вакцинируемых. В этом направлении проводится конкретная работа. Министерством составлен четкий план вакцинации», - сказал Аскар Мамин.

Глава Кабмина добавил, что в апреле, мае и июне в регионах будет обеспечена вакцинация двух миллионов человек ежемесячно.

«В сентябре мы планируем завершить вакцинацию 10 млн человек, которые подлежат вакцинации. И тогда ожидаем получение накопительного эффекта коллективного иммунитета», - заявил Аскар Мамин.

Премьер отметил, что система здравоохранения полностью обеспечена необходимым объемом лекарственных средств и медицинских изделий.

В медицинских учреждениях сформирован месячный запас лекарств, на складах СК Фармация и аптеках – двухмесячный. Во всех регионах имеется стабилизационные фонды с лекарствами, средствами защиты и шприцами на три месяца.

«В целом, идет системная работа по исполнению всех поручений Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева», - заключил Аскар Мамин.



