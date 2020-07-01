До и после: Старинная архитектура столицы Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Совсем скоро, 6 июля, мы отпразднуем День столицы Казахстана. Город динамично развивается, появляются новые архитектурные сооружения. Нур-Султан - одна из самых молодых столиц мира. Однако в городе сохранились старинные объекты и здания, в которых ощущается дух истории. Корреспондент МИА «Казинформ» узнала, какими историческими сооружениями славится казахстанская столица.

В беседе с корреспондентом Казинформа руководитель научно-исследовательского отдела Государственного архива города Нур-Султана Газиза Исахан поведала историю старинных зданий столицы. На месте некоторых из них уже построены другие здания, однако ряд сооружений сохранились до наших дней.

Зеленые ряды - ЦУМ - «Sine tempore»

На месте торгового дома, расположенного в исторической части столицы, с видом на Старую площадь, 130 лет назад уже кипела оживленная торговля.

В 1890 году в Акмолинске на центральной площади на казенные средства были построены Гостиные ряды (Гостиный двор, Керуен сарай). В двух каменных корпусах помещались 72 магазина и 10 мелких торговых лавок, которые сдавались в аренду местным и приезжим купцам.

В советское время этот торговый комплекс назывался «Зелеными рядами» - двери магазинов были выкрашены зеленой краской.

«Зеленые ряды были разрушены в 1970-х годах. На этом месте построили универсальный магазин. В 1980 году его отдали на всеобщее использование. До 2000 годов в ЦУМе работало 400 сотрудников. В 2000 году после реконструкции швейцарской компанией «Mabetex Project Engineering» его переименовали в «Sine tempore». Площадь здания составляет 16 тысяч квадратных метров», - рассказала руководитель научно-исследовательского отдела государственного архива Нур-Султана Газиза Исахан.

Первая мусульманская мечеть и Красная мечеть

В 1832 году старшим султаном Акмолинского округа становится Конкуркульджа Кудаймендин. В 1838 году на свои средства он начинает строительство мечети в Акмолинске. Рядом с мечетью в 1842 году, благодаря поддержке верующих, открывается религиозная школа. Необходимыми учебниками ее обеспечивали родители учеников. В народе эту мечеть называли «Старой мечетью», «Первой мечетью». Постепенно в здании мечети стали проводиться благотворительные мероприятия, а купцы и ремесленники жили при ней. Таким образом, она становится узнаваемым местом, вскоре даже появляется Мечетная улица.

«К сожалению, в 1920 году мечеть сгорела. Но вместо нее благодаря династии Косшыгуловых возвели новую мечеть - из красного жженого кирпича. В народе ее называли «Каменной мечетью» либо «Красной мечетью». В результате политики большевиков, которые называли религию «опиумом для народа», многие религиозные объекты прекратили свою деятельность. В 1930 году закрываются мусульманская мечеть и собор Александра Невского. Здание мечети передают историко-краеведческому музею, а на месте собора возводят «Дом Советов». После нескольких переименований Мечетная улица стала называться улицей Амангельды Иманова. Первая мусульманская мечеть находилась на месте дома №2 на улице А. Иманова, где установлена мемориальная доска», - пояснила Газиза Исахан.

История Зеленой мечети

В 1887 году Хаджи Мурсалим Миркамалов направляет письмо губернатору Акмолинской области, желая построить мечеть на свои средства. На всеобщем мусульманском собрании он представляет проект возведения мечети. В том же году он получает отрицательный ответ на свое письмо. В этом письме губернатор указывает, что нет необходимости возводить мечеть для 542 мусульман. Таким образом, этот вопрос на время закрывается. Однако инициатива Миркамалова не остается незамеченной. В 1895 году один из богатых людей Акмолинска, татарский купец Нурмухамед Забиров, начинает строительство мечети.

«В народе ее называют «Татарской мечетью» либо «Зеленой мечетью», потому что мечеть была выкрашена в зеленый цвет. Она располагалась на Церковной улице, которую при советской власти переименовали в улицу Ленина (ныне проспект Абая – ред.). В 1930 году мечеть закрылась. В ее здании долгое время располагался Дом пионеров. В 1950 году на этом месте построили трехэтажный жилой дом. До наших дней сохранились лишь отголоски истории: фрагмент ограждения мечети, в частности, кирпичные столбы, металлические кованые решетки. Необходимо отметить, что Зеленая мечеть была внесена в список сакральных объектов столицы», - рассказала руководитель научно-исследовательского отдела государственного архива города Газиза Исахан.

Константино-Еленинский собор

Старинный православный храм располагается в центральной части города, недалеко от проспекта Республики. Но история его началась в другом месте.

В 1843 году в Акмолинской крепости была построена Акмолинская походная церковь, которой руководил священник, духовный наставник и распорядитель средств Михаил Никольский. В 1849 году он пишет письмо пограничному начальнику о возведении крупной церкви, подготавливаются документы и смета на строительство собора. Церковь строилась в 1854-1856 годы за счет казны Сибирского казачьего войска. Сначала храм располагался на правой части Крепостной улицы (ныне проспект Женис – ред.), где сейчас расположен стадион имени Хаджимукана Мунайтпасова. В 1900 году состоялся перенос храма из крепости на новое место, где он находится и по сей день.

В 1938 году его также закрывают, а в 1940 году передают историко-краеведческому музею. В 1941-1942 году в здании церкви размещался отдельный батальон связи 29-й стрелковой дивизии. А в 1942 году, по многочисленным просьбам верующих, разрешается возобновление богослужений в Константино-Еленинской церкви.

Александро-Невский собор

«Одним из впечатляющих исторических памятников Акмолинска был Александро-Невский собор. В 1891 году храм был заложен в память спасения Александра III и его семьи при крушении на Курско-Харьковской железной дороге. Собор был возведен за счет средств именитых купцов Кубрина, Попова, Силина и Марфутина, а также городской управы. Проект собора разрабатывал инженер–технолог Павел Голышев, которого специально пригласили из Тобольска. Отметим, собор был возведен без единого гвоздя. В 1914 году художник Тимофеев расписал внутренние стены и потолки собора. Однако в 1930 году, согласно постановлению №43 Центрального исполнительного комитета КазССР, собор закрывается, здание передают под клуб. Позже в здании собора находился драматический театр, а потом – кинотеатр», - рассказала Газиза Исахан.

В 1939-1940 годах здание собора было разрушено. На месте собора разбили сад площадью 400 квадратных метров. В 1964 году на его месте возводят Дом Советов. Исторический объект прошел реконструкцию в 1990 году. В 1997-2005 годах здесь располагается Администрация Президента РК, Дом Правительства, а сейчас - акимат города Нур-Султана.

История Синагоги

«Известный писатель Сергей Марков в своих рукописях об Акмолинске писал, что евреи в Акмолинске жили давно. В составе Сибирского батальона было немало евреев. Религиозные встречи иудеи проводили в пустых зданиях, частных домах. В 1866 году военные иудейского вероисповедания на свои средства купили частный дом и превратили его в синагогу. В 1895 году, в апреле, от имени 200 акмолинских евреев было направлено письмо военному губернатору о создании религиозного сообщества евреев. В архиве сохранены эти данные», - рассказала корреспонденту МИА «Казинформ» руководитель научно-исследовательского отдела столичного архива Газиза Исахан.

Дом Кубрина

Об семействе Кубриных знают многие – эта купеческая династия оставила заметный след в истории города. У местного купца, казака Константина Кубрина было два сына: Андриан и Матвей, которые продолжили начатое дело отца. Сыновья Андриана, Степан и Александр, также занимались торговлей в городе, у них была своя мануфактура, торговали бакалейными и скобяными товарами, чаем и сахаром. В Гостиных торговых рядах у них было множество лавок. Степан был также владельцем пивомедоваренного завода.

«В 1896 году Кубрины взяли в аренду участок земли в полторы десятины на окраине города, на берегу реки Ишим. У Степана и Александра была своя задумка – они хотели заложить для города большой сад. Их целью было посадить различные фруктовые деревья. В то время, когда купцы брали в аренду землю, они платили около 100 рублей. Однако в этом случае городская Дума согласилась взимать с купцов Кубриных по 20 рублей за десятину. Почему же Кубринам сделали такую скидку? По истечении срока аренды братья Кубрины обещали отдать безвозмездно городу фруктовый сад. По договору срок аренды истек в 1932 году, однако фруктовый сад братья вырастить не успели», - рассказала руководитель научно-исследовательского отдела городского архива.

По словам Газизы Исахан, Матвей Кубрин был купцом первой гильдии, имел в городе несколько жилых домов, владел лавками и крупными магазинами. Немного позже он учредил московское товарищество на паях «Матвей Кубрин с сыновьями», акмолинский филиал этого общества ведал всеми торговыми делами семьи в уезде.

В столице все еще сохранился торговый дом, основанный Матвеем Кубриным. Он расположен на улице Кенесары и сейчас известен столичным жителям как магазин «Астана».

Самая романтичная любовная история Акмолинска

С фамилией Кубриных связана одна из самых романтичных любовных историй Акмолинска.

Один из богатейших акмолинских купцов Василий Кубрин, будучи в Санкт-Петербурге, увидел на сцене Мариинского театра балерину по имени Елена. Купец влюбился с первого взгляда и немедля сделал ей предложение руки и сердца. Однако балерина не спешила с ответом, напротив, подготовила испытание для своего кавалера: девушка потребовала от новоиспеченного жениха построить ей в Акмолинске дом не хуже, чем в Петербурге. Василий Кубрин пообещал и сдержал слово. Так в 1910-1912 годах в центре Акмолинска были построены два очень красивых дома. В одном из них располагался магазин, а в другой дом Василий привез свою молодую супругу Елену.

Когда к власти в Акмолинске пришли большевики, дом Кубриных забрали, Василий Кубрин оказался в тюрьме. Есть разные версии продолжения этой истории, однако возможно, что его жена-балерина уехала с детьми к свекру в Москву или на родину - в Санкт-Петербург. В 1950-х здание дома Кубрина становится городской милицией, а после его отдают во владение Дома пионеров. С 1960-х в доме открывается краеведческий музей, затем в это здание переезжает посольство Республики Украины. В наши дни в доме Василия и Елены Кубриных удобно расположился научно-исследовательский отдел Государственного архива города Нур-Султана.

Газиза Исахан также рассказала о том, что в городском архиве есть интересный документ, датированный 21 марта 1918 года. Это письмо Василия Кубрина на фирменном именном бланке в городской совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, написанное после шестимесячного тюремного заточения.

«До сведения моего дошло, что местный совет имеет намерение занять принадлежащий мне каменный дом-особняк. В непродолжительное время прибудет мое семейство и помещение, конечно, потребуется для себя. С другой стороны, если Совдепы на самом деле желают занять означенный дом, то я со своей стороны против этого ничего не имею, так как в данном случае приходится подчиниться грубой силе. Когда по всей Руси веками создававшееся все высокое и все прекрасное варварски уничтожается, в лучшем случае оплевывается, может показаться даже странным, что Акмолинск постигнет другая участь. С совершеннейшим почтением Василий Кубрин», - говорится в документе.

Дворец целинников – концертный зал «Астана»

20 марта 1961 года Акмолинск был переименован в Целиноград. 16 декабря 1960 года по инициативе Никиты Хрущева Центральный Комитет принял постановление о создании Целинного края в составе Казахской ССР. Акмолинская область была упразднена в декабре 1960 года. Позже было опубликовано обращение трудящихся Москвы, Ленинграда об оказании шефской помощи северным областям Казахской ССР.

С каждым днем город развивался с целью освоения целинных и залежных земель. В центре края потребовалось построить просторное общественное здание, в котором проводились бы различные мероприятия. В 1961 году, когда Хрущев прибыл в Целиноград, ему пришлось провести собрание в одном из промышленных предприятий. После этого случая было принято решение о строительстве Дворца Целинников. Проект здания, разработанный архитекторами Рижского института «Латгипрогорстрой» города П. Ю. Фогелсом, Д. К. Даннеберг и О. Н. Крауклисом, был построен именно в Целинограде.

«Строительство Дворца целинников началось 15 октября 1961 года по проектно-сметной документации, утвержденной Советом Министров Казахской ССР, был сдан в эксплуатацию 6 ноября 1963 года.

В соответствии с решением исполкома Целиноградского городского Совета депутатов трудящихся от 20 мая 1963 года о передислокации кинотеатра «Родина» в район Депо-2, 26 июня 1963 года была принята резолюция по благоустройству данной площади до 15 июля того же года. Таким образом, здание кинотеатра перенесли», - рассказала руководитель научно-исследовательского отдела государственного архива города Нур-Султана Газиза Исахан.

А дворец с новым зрительным залом на 2340 мест и кафе на 150 мест стал центром культурной жизни города, где проводились партийные собрания, концерты, кинопоказы, новогодние праздники, фестивали. После капитального ремонта в конце 1990-х годов, начиная с 1999 года, Дворец целинников назывался Конгресс-холл. С 2016 года его переименовали в концертный зал «Астана».

В завершение беседы архивист Газиза Исахан пояснила, в чем ценность этих исторических объектов и как сохранить для подрастающего поколения наследие города.

«Уже много лет работаю в архивном деле, вспомнила цитату: «Без документов нет истории, а без истории нет нации и государства». То есть, чтобы доказать государственность либо принадлежность к какой-либо нации, мы должны подтвердить это бумагами, документами. Точно также эти здания имеют свою важность и значимость. К примеру, мы рассказываем, что столица имеет 180-двухсотлетнюю историю. Однако, чтобы доказать это, недостаточно простых слов, даже бумаг. Когда в столице замечаешь сохранившиеся древние постройки, ты ощущаешь эту историю. Почему в программу «Рухани жангыру» включили отдельный пункт «Туган жер»? Для подрастающего поколения становится более забавным и захватывающим виртуальный мир, а история забывается. Многие из нас не знают историю своего рода, города, народа, страны. Хотя наша столица славится интересной архитектурой. Рано или поздно каждый из нас заглянет на страницы истории. Кто-то пролистает старый альбом, вспомнит интересные случаи ушедших лет. Эти здания дают нам возможность путешествовать в прошлое: когда был построен этот кинотеатр, какие выдающиеся личности жили в этом доме, что раньше располагалось на месте этого здания. Таким образом, мы касаемся истории», - заключила Газиза Исахан.

Фото: Фонд Государственного архива города Нур-Султан