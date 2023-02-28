До двух увеличилось число погибших при вчерашнем землетрясении в Турции, 140 человек ранены

АНКАРА. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - В результате вчерашнего (27 февраля) землетрясения магнитудой 5,6 с эпицентром в районе Йешилюрт турецкой провинции Малатья погибли два человека, 140 получили ранения. Об этом передает МИА»Казинформ«со ссылкой на Анадолу.

По данным Управления по предотвращению и ликвидации последствий ЧС (AFAD) при правительстве Турции, из-под завалов обрушившихся построек спасены 32 человека.

Состояние двенадцати из 140 пострадавших оценивается как тяжелое.

Завершены поисково-спасательные работы в районе семи из 31 обрушенного здания.

В поисково-спасательной операции участвуют 650 человек.

Как сообщалось, вчера в турецкой провинции Малатья произошло землетрясение магнитудой 5,6.

Сегодня в турецкой провинции Малатья было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,1. Толчки зафиксированы в 05:18 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в районе Йешилюрт. Очаг залегал на глубине 7 км.

Напомним, 6 февраля с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш произошло два землетрясения магнитудой более 7 баллов. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии. Специалисты утверждают, что афтершоки будут продолжаться в регионе еще на протяжении полугода.

В разборе завалов после разрушительных землетрясений в Турции участвовали 11 тысяч спасателей из 88 стран, в том числе казахстанцы – в поисково-спасательных работах принимали участие спасатели из городов Астана и Алматы, Акмолинской и Карагандинской областей.

20 февраля в провинции Хатай было зафиксировано два новых подземных толчка магнитудой 6,4 и 5,8.



