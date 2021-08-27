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    До девяти увеличилось число погибших при взрывах в Жамбылской области

    27 Августа 2021, 15:04

    ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В результате взрыва в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, по последним данным погибло всего 9 человек, в том числе сотрудники МЧС РК, войсковой части, военизированной охраны и военной прокуратуры. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МЧС РК.

    Личность погибших устанавливается. Данные о без вести пропавших 2 человек выясняются. Об этом сообщает оперативный штаб. По предварительной информации, в больницу поступило 49 сотрудников ДЧС. На месте происшествия работает оперативная группа МЧС во главе с министром. В ЦУКС МЧС РК и на месте пожара создан штаб пожаротушения на базе КШМ, в ДЧС Жамбылской области функционирует оперативный штаб. Всего в ликвидации чрезвычайной ситуации задействовано: МЧС – 153 сотрудников, 46 ед. техники, ДП – 400 сотрудников, 54 ед. техники, В/ч №28349 – 8 сотрудников, 2 ед. техники, В/ч №5513 НГ – 273 военнослужащих, 12 ед. техники, Нацгвардия – 520 человек и 250 человек находятся в резерве. Для оказания информационной и психологической помощи населению в МЧС и ДЧС Жамбылской области открыта горячая линия телефоны МЧС – 33-32-89, 53-32-79, ДЧС – 8 (7262) 51-41-67, 51-37-75, +77788109109, .

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Жамбылская область Происшествия Армия МЧС Взрывы в Жамбылской области
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