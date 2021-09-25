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    До десяти лет тюрьмы грозит владельцу и сотруднику бара за обман туристов в Грузии

    25 Сентября 2021, 06:25

    ТБИЛИСИ. НОВОСТИ-ГРУЗИЯ - Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинения двум мошенникам, которые наживались на иностранных туристах. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Новости-Грузия».

    Обвиняемые – владелец кафе-бара на улице Агмашенебели в центре Тбилиси и один его сотрудник. По данным следствия, они систематически присваивали деньги иностранцев, используя отработанную схему. В частности, клиентов в бар приводили так называемые «промо-девушки». Без ведома клиентов они заказывали большое количество дорогих напитков и еды, которые так и не приносили на стол.

    В итоге туристам предъявляли огромный счет и принуждали оплатить несоответствующую обслуживанию сумму.

    МВД Грузии установило, что таким образом злоумышленники присвоили 7,7 тысячи лари (более 1 миллиона тенге - ред.), принадлежащих гражданам Индии, Саудовской Аравии и Турции.

    Кроме того, 11 сентября текущего года обвиняемые обманом завладели крупной суммой со счета гражданина Китая. Они сняли с его карты 15 тысяч лари, когда тот был пьян.

    Задержанным предъявлены обвинения по статьям «мошенничество, совершенное в крупном размере группой лиц» и «кража в крупном размере, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Если вина будет доказана, задержанным грозит от семи до 10 лет лишения свободы.

    Сторона обвинения обратится в Тбилисский городской суд с ходатайством о применении для обвиняемых заключения в качестве меры пресечения.

    Расследование дела продолжается с целью выявления других криминальных эпизодов.

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    Туризм Грузия Криминал
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