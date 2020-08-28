Новости
До 95253 увеличилось число выздоровевших от коронавируса в Казахстане
28 Августа 2020 08:15
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 540 человек выздоровели от коронавирусной инфекции за прошедшие сутки в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
Новости по темеПневмония с признаками коронавируса: 531 заболевший, семь умерших за сутки Украина запретила въезд иностранцам: есть исключения 165 инфицированных коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 87
город Алматы - 27
город Шымкент - 11
Акмолинская область - 23
Актюбинская область - 4
Атырауская область - 10
Восточно-Казахстанская область - 98
Западно-Казахстанская область - 39
Карагандинская область - 65
Костанайская область - 27
Павлодарская область - 28
Северо-Казахстанская область - 96
Туркестанская область - 25
Итого выздоровевших в Казахстане - 95253.
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- 255 больных коронавирусом в тяжелом состоянии - Минздрав РК
- Пневмония с признаками коронавируса: 531 заболевший, семь умерших за сутки
- Украина запретила въезд иностранцам: есть исключения
- 165 инфицированных коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
- Коронавирус: как начнут учебный год страны Европы
- 83-летняя женщина с 60-процентным поражением легких преодолела коронавирус в Жамбылской области
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Багдат Хасенова
954-047