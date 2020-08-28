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До 95253 увеличилось число выздоровевших от коронавируса в Казахстане

28 Августа 2020 08:15
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До 95253 увеличилось число выздоровевших от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 540 человек выздоровели от коронавирусной инфекции за прошедшие сутки в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 87

город Алматы - 27

город Шымкент - 11

Акмолинская область - 23

Актюбинская область - 4

Атырауская область - 10

Восточно-Казахстанская область - 98

Западно-Казахстанская область - 39

Карагандинская область - 65

Костанайская область - 27

Павлодарская область - 28

Северо-Казахстанская область - 96

Туркестанская область - 25

Итого выздоровевших в Казахстане - 95253.


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#Коронавирус  
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